La TGI aumentó un 132 por ciento en dos años

La concejala de Juntos por el Cambio, Germana Figueroa Casas, aseguró este martes que "desde que asumió el intendente Pablo Javkin, la TGI aumentó un 132%" en Rosario y afirmó que la suba acumulada desde diciembre de 2020 a julio 2021 " va a ser del 51 por ciento y eso es superior a la inflación".

En julio el tributo sufrirá un nuevo incremento por disposición del Ejecutivo local. En ese marco, Figueroa Casas, explicó: "Cuando se lee que el aumento será sólo del diez por ciento se debe tener en cuenta el acumulado. Si se toma diciembre de 2020, el incremento ya es del 51 por ciento. Y nos parece un despropósito".

Además, la edila pormenorizó en los aumentos del gravamen desde que Pablo Javkin se hizo cargo del municipio, en diciembre de 2019. "Si comparamos desde que asumió Pablo Javkin, en diciembre de 2019, hasta ahora, la TGI aumentó un 132 por ciento. Por su parte, la inflación fue del alrededor del 60%".

En ese sentido, precisó con un ejemplo: "Cuando en diciembre de 2019 se pagaban 514,89 pesos, en julio de 2021 se pagará 1.195,55 pesos. El cálculo completo de este año indica que el porcentaje excedió la inflación".

En tanto, recordó que su bloque votó en contra de la suba impuesta en abril. "Queremos ver los números para saber de dónde salió este cálculo, que tiene que tener como límite el aumento del contrato de recolección de residuos, porque realmente nos parece excesivo", indicó Figueroa Casas.

"Las empresas o los particulares no tuvieron aumentos en sus ingresos del 50 por ciento. Al contrario, muchos bajaron sus ingresos. Si se aumenta de esa forma, habrá gente que no podrá pagar. Y pensando, prácticamente, si uno aumenta mucho va a quedar mucha gente por fuera para poder pagar. Hay que analizar también si no bajaría la recaudación", concluyó.