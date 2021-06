El padecimiento del intendente de Rincón: "Uno no sabe qué le puede pasar con el COVID"

El intendente de Rincón, Silvio González, comentó cómo atravesó el coronavirus. Su experiencia, que no fue fácil, puede servir de ejemplo para las prevenciones que hay que tener en cuenta. "Día a día voy mejorando y más rápido inclusive de lo que me habían alertado", comentó.

"Quiero aprovechar siempre mi experiencia personal para que la gente dimensione y tome mi situación de ejemplo", apuntó.

Comenzó con síntomas el 11 de mayo. "Empecé con fiebre y malestar general. A las 48 horas, me hice un test rápido y me dio positivo. A partir de ahí evolucionó la enfermedad. Parecía un estado gripal, me subía la fiebre y me sentía muy mal, perdí el olfato y tuve diarrea", explicó.

"Dos días antes de que se cumplieran los diez días, que es el tiempo que se otorga para dar el alta epidemiológica, asistí al Cullen y vimos que tenía comprometidos levemente los pulmones. Me dieron medicación y volví a mi casa. Empecé con mucha temperatura, 40 grados de fiebre, me deshidraté, no toleraba medicación alguna. Después no podía respirar, y volví al Cullen. Indicaron mi internación con suministro de oxígeno. Fueron tres días en lo que estuve bastante mal, fue un momento de mucha angustia. Compartí habitación con dos pacientes que se complicaron y tuvieron que ir a terapia", detalló.

Para el mandatario, "fue algo muy fuerte". De 52 años y amante del deporte, se encontró en una muy mala situación. "Uno siente que no le va a pasar, pero creo que debemos ser responsables, solidarios, empáticos, tener responsabilidad con nuestras acciones. Uno nunca sabe a quién le va a pasar y cómo".

Ya lleva ocho días en que fue dado de alta. "Perdí mucho peso, ocho kilos en quince días. Me estoy cuidando mucho la cabeza también, he recibido mucho apoyo". A su vez, destacó la atención sanitaria y la contención emocional y anímica que le brindaron en el hospital Cullen.

Por último, el intendente aconsejó que apenas aparecen los síntomas hay que aislarse y hacer el test. "Una vez que han contraído la enfermedad hay que cuidarse, las complicaciones pueden aparecer en los últimos días".

Escuchar también audio completo: