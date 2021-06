La respuesta de la Anmat por el conflicto con los equipos médicos donados por Messi

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no autorizó el ingreso de los respiradores donados por la Fundación Messi a la Municipalidad de Rosario "porque no presentaron la documentación necesaria".

Desde el organismo precisaron que "entre los faltantes no se encontraban los registros del producto por parte de la autoridad sanitaria de origen (Europa)". Para ingresar al país productos médicos donados Anmat establece una serie de requisitos. Pide que, previamente al embarque, la entidad receptora de la donación presente ante la Dirección Nacional de Productos Médicos un listado detallado de los productos. Pero además solicita una serie de ítems a quien realiza la donación.

Se destaca en la web del organismo que "mas allá de la buena intención de colaboración con las necesidades de nuestro país por parte de los donantes, éstos no deben enviar ninguna donación sin una previa consulta y coordinación con la Dirección de Tecnología Médica de Anmat; a fin de evitar inconvenientes y gastos innecesarios, ya que los productos que no reúnan los requisitos indicados no podrán ingresar en territorio nacional, y atento a que entre las leyes de protección ambiental, existe la prohibición absoluta de la destrucción de elementos (en cualquiera de sus formas) arribados al país aun en carácter de donación; los mismos serán necesaria y obligatoriamente reembarcados al país de origen con cargo a la entidad donante y/o a la entidad receptora de la donación".

La donación de equipos de terapia intensiva realizada por la Fundación Messi cumplió diez meses en un depósito del aeropuerto sin poder ingresar al país por la falta de autorización de la Anmat. Se trata de algo más de 30 ventiladores que reemplazan en la asistencia respiratoria manual que se realiza en las guardias a falta de respiradores.

Este instrumental llegó en un vuelo privado desde España al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas el pasado 8 de agosto, un traslado que estuvo a cargo y costo de la propia Fundación. Todos estos materiales permanecen en depósito en la terminal de Fisherton hasta tanto no se presente la autorización de la Amnat para poder completar el trámite aduanero.

La Anmat es el organismo nacional encargado del control, fiscalización y vigilancia de medicamentos, cosméticos; reactivos de diagnóstico o productos médicos, como equipos, dispositivos y elementos de uso médico asistencial. Cualquier trámite de importación de equipos de medicina demanda la autorización del organismo como paso previo a su ingreso al país.