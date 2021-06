Unidad Ciudadana quiere plantar bandera en Santa Fe

El espacio político de la ciudad de Santa Fe llevó adelante un evento virtual junto a más de 200 militantes, referentes y dirigentes de la organización entre los que participaron el precandidato a concejal Alejandro Rossi, el diputado provincial Leandro Busatto, el concejal Federico Fulini y la Secretaria General de la Juventud Peronista Camila Kletzky.

Durante el encuentro, Alejandro Rossi, aseguró "nosotros somos una expresión política que no ha parado de crecer, por este motivo ahora se nos suma la obligación de protagonizar y participar. No solo le vamos a dar continuidad a nuestra tarea sino también defender el proyecto nacional y popular. Por todo esto, en las próximas elecciones vamos a ratificar nuestras ideas y espacio de militancia y vamos a defender el gobierno de Alberto y Cristina. Queremos dejar bien en claro que no vamos a acompañar la idea comarcal de la política porque tenemos y defendemos el proyecto nacional y popular".

En el mismo sentido, el diputado provincial Leandro Busatto, agregó "tenemos la obligación de protagonizar este año electoral y acompañar a los candidatos de Alberto y Cristina en la ciudad y en la provincia de Santa Fe. Tenemos la responsabilidad de militar para ganar las elecciones intermedias. Nuestra coherencia, nuestra persistencia, ideología y sueños nos obligan a tener instancias de protagonismo en esta etapa".

"Tenemos el deber de expresarnos electoralmente. No vamos a seguir ningún lineamiento político que reivindique al peronismo como una expresión comarcal. Creemos fuertemente en la unidad, pero esa misma unidad se tiene que construir sobre las bases de reivindicar los procesos identitarios que cada uno pudo y supo construir. Es así que vamos a presentar en la ciudad y en la provincia de Santa Fe listas que contengan la expresión legítima de lo que hemos construido en los últimos años", concluyó Busatto.

Durante el encuentro virtual habló también la Secretaria General de la Juventud Peronista Departamento La Capital, Camila Kletzky, quien afirmó "nosotros estamos orgullosos del lugar en el que estamos parados, orgullosos de que Cristina sea nuestra conductora, orgullosos de formar parte de un espacio político que dignifica a muchos argentinos y argentinas, que amplió y conquistó derechos para todos y todas. Este espacio político fue y sigue siendo la vanguardia en nuestra ciudad, fuimos uno de los primeros en armar una lista de jóvenes que no fue testimonial. Los primeros en conformar toda su lista con paridad, aun cuando todavía no existía la ley".

Por su parte, el concejal Federico Fulini describió "Unidad Ciudadana es un espacio político de la militancia que tomó la decisión ya en el 2019 de ofrecer una alternativa local. Estamos convencidos que desde nuestro espacio debemos llevar adelante un proyecto de ciudad, lo estamos haciendo y cada día somos más los santafesinos y santafesinas que acompañan este proyecto de ciudad. Somos un espacio político que reivindica la militancia, entendemos que la política se hace de abajo hacia arriba y que se hace de forma comunitaria. Estamos orgullosos de formar parte de un espacio político que ve en Cristina Fernandez de Kirchner la conducción del peronismo que todos y todas queremos".

Es importante resaltar que del encuentro virtual participaron referentes de los barrios: 29 de abril; Centenario; Belgrano; Los Troncos; Yapeyú; Santa Rita; Alto Verde; El Pozo; Los Hornos; Alfonso; Colastine Norte; Vía Muerta; La Guardia; Pompeya; Scarafia; Altos del Valle; Esmeralda Norte; Favaloro; Roma; Santa Rosa; San Martin; San José; Villa del Parque; Altos de Noguera; Tránsito.