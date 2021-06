Escándalo entre Nicole Neumann y la ex de su nuevo novio

Ya está confirmada la relación entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera. Y el programa Intrusos (América) ya reveló el primer escándalo de la pareja.

Resulta que debieron enfrentarse a la exnovia del piloto de autos, Micaela, quien asegura que tuvo un encuentro íntimo con el piloto.

Si bien la relación entre el referente del Turismo Carretera y la conductora de Santo Sábado (América) va viento en popa, Marcela Baños sumó información picante sobre un encontronazo que la flamante pareja tuvo con la ex pareja de él.

"Esta relación tiene dos meses. Cuando se dio a conocer esta noticia, se decía que él (Urcera) la seguía viendo (a la ex). Pero cuando este fin de semana van a pasear (en Río Negro), en un momento fueron al mercado (Urcera y Nicole) y apareció la ex, Micaela", comenzó contando la panelista de Intrusos.

"La ex les dijo de todo, de todo", añadió Baños sobre el inesperado momento. "Nicole no entendía nada. Se quedó... Los dos siguieron caminando como si nada, como 'no me importás nada'", afirmó.

Fuente: Exitoina