Santiago Grassi: "Tengo la conciencia, la capacidad y el nivel para competir"

El joven nadador santafesino, Santiago Grassi, se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio. Horas de entrenamiento y mucha confianza para una de las competencias internacionales más importantes.

"Estoy en Alabama, en el sur de Estados Unidos. Hay una diferencia horaria de dos horas, estoy dos horas atrasado. Recién a la tarde tengo que entrenar en el agua", comentó de manera desestructurada para Cadena OH!

El deportista de 24 años se recibió el año pasado de Marketing y Gestión de Información en Sistema. "Pero yo nado, nadar es mi trabajo", apuntó. En su tiempo libre armó un canal de Youtube en el que sube contenidos propios. "Estoy tratando de mostrar lo que vivo y contar mi historia. Quería hacer algo que me ayude a mí y a otros", expresó.

Hace más de un año y medio que no viene a Santa Fe. Extraña a la familia, los amigos, pasear por el centro e ir a pescar a Santa Rosa de Calchines. "Quienes conocemos, sabemos la tranquilidad de la ciudad", destacó. "Acá pareciera que la pandemia está en el pasado, la vida se ha normalizado muchísimo, los lugares públicos no requieren máscara, me dieron las dos vacunas sin turnos, simplemente fui".

Carrera

Grassi es el nadador argentino que posee hace tiempo los récords nacionales de 50 metros estilo mariposa (actualizado en 23.65 en la segunda etapa del Mare Nostrum 2019) y de su especialidad olímpica, los 100 mariposa (lo mejoró en 51.88 en el Richard Quick de Auburn, también en 2019).

Viajará a Tokio junto a Julia Sebastián y Delfina Pignatiello. "Todavía no tengo fechas, no nos han pasado el itinerario. En Japón, la diferencia horaria es muy grande. Tenemos que hacer un campus de entrenamiento en algún lugar cerca de Japón, vamos a viajar tres semanas antes del comienzo de los Juegos Olímpicos. Se habló de Corea del Sur, Dubai, pero todavía no sabemos. De todas formas, el 7 u 8 de julio deberíamos estar saliendo para algún lado. Sirve también para aislarse un poco del mundo", explicó.

El joven está bien y confiado. Admitió que está disfrutando su momento. "Tengo herramientas que antes no tenía, físicas y emocionales, así que estoy preparado. Diariamente son, al menos, cinco horas fijas. Estoy en el agua o entrenando. Después viene la alimentación, el descanso, la elongación, que son parte del proceso".

En esta oportunidad, la aspiración para Grassi es hacer su mejor versión. "Estamos todos entrenando para estos Juegos Olímpicos, ahora soy consciente de lo que soy capaz, tengo el nivel para llegar. Pero eso se verá el día en el que tengo que competir. Voy a dejar de lado el resultado y concentrarme en lo que está bajo mi control. Queda ir a disfrutarlo y dar lo mejor de mi".

