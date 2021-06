Santiago Solari elogió a Lionel Messi

"Todos quieren lucirse en las redes sociales, buscar la fama y hablar de cosas que no conocen, desde la pandemia hasta la política. Messi, en cambio, piensa en jugar, en marcar goles y en ser el mejor año tras año" señaló Solari elogiando la manera de ser del astro rosarino del Barcelona, consignó el diario Esto.

Leer también: Agenda de partidos de la Copa América Brasil

A la hora de comparar a Messi con Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre pasado, el exjugador de River y San Lorenzo afirmó: "Está claro que Messi se opone a otra leyenda, nuestro Dios, Diego Maradona. Él lo hizo todo de otra manera, expresó lo que llevaba adentro, sentimientos, pasiones, todo, y lo amamos porque mostró su vulnerabilidad, aunque para hacerlo lo pagó con la vida".

Solari además avisó que no tiene intenciones de seguir trabajando mucho tiempo en México y que, cuando termine su contrato, en 2023, o por alguna circunstancia deba abandonar el cargo antes, regresará a Europa para dirigir allí.

"Me quedan dos años de contrato y luego me gustaría volver a Europa. El Real Madrid es mi casa, y también pasé tres años maravillosos en el Inter de Italia, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa", dijo el entrenador.

Leer también: Los 51 partidos de la Eurocopa

Solari, quien en su etapa como futbolista vistió las camisetas de Real Madrid, Atlético Madrid, Inter y Atlante de México, agregó: "Sueño con trabajar en Italia, donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol, y me gustaría vivirlo desde el banco; sería un proceso de crecimiento que considero fundamental".