Conmoción en Europa: se desvaneció un jugador en pleno partido y debieron reanimarlo

El futbolista danés Christian Eriksen se desplomó súbitamente durante el partido ante Finlandia por la Eurocopa y recibió reanimación cardíaca en pleno campo de juego del Parken Stadium de Copenhague, rodeado de compañeros y rivales en estado de desesperación.

El episodio ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo, momento en el que el árbitro inglés, Anthony Taylor, detuvo el partido que finalmente suspendieron por "emergencia médica", según publicó la entidad rectora del fútbol europeo.

Ocurrido el accidente, los jugadores del seleccionado de Dinamarca formaron de inmediato un círculo a su alrededor para impedir la captación de imágenes por parte de la televisión, que alcanzó a mostrarlo tendido sobre el césped con los ojos abiertos.

Una imagen que circuló en las redes sociales muestra a Eriksen ya consciente, con su mano izquierda sobre la frente, cuando lo retiraban en camilla hacia el hospital con el aplauso del público presente en el estadio.

En tanto, la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) informó en un comunicado que el futbolista, de 29 años, fue trasladado a un hospital de Copenhague y que experimentó una recuperación.

La comunidad futbolística mundial reaccionó de inmediato en Twitter con deseos de recuperación para el futbolista de Inter de Italia, compañero del argentino Lautaro Martínez.

Sergio "Kun" Agüero, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el alemán Mesut Ozil, las cuentas de los clubes Manchester United y Leeds United realizaron las primeras manifestaciones en esa red social.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

