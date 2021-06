El recuerdo de Marcos Camino sobre Yuli, el primer cantante de Los Palmeras

A los 75 años falleció Czeslaw Popowicz, más conocido como “Yuli”, líder de la banda de cumbia “Los Girasoles” y primer cantante del Grupo Palmeras, un hombre “poco sociable y con una infancia muy dura”, recordó su amigo Marcos Camino.

Escapando de la guerra, su madre nacida en Austria llegó a Polonia, donde conoció a quien sería el padre del pequeño Czeslaw. Apresada y llevada a un campo de concentración en un estado avanzado de embarazo, el niño finalmente nació el 16 de enero de 1946 en Bari Italia, en un campo de refugio, después de la pos guerra.

A los dos años emigró junto a sus hermanos a la Argentina. Siendo muy pequeño, sus padres decidieron internarlo en un acilo por problemas económicos. Luego de un paso por Mendoza, llegaron a Santa Fe, “donde vivieron mucho tiempo debajo del puente Negro”, contó Camino a Cadena OH!.

“Toda su vida fue muy sufrida. Cuando salió del internado empezó a cantar folclore e incursionó en el teatro. Luego de un tiempo, entró en la música tropical. Por aquella época se usaban muchos los seudónimos, por lo que el eligió el de “Yuli Palmera”. En el 68 formó Sexteto Palmeras, aprovechando la popularidad del nombre, ya que él era conocido. Años después, cuando yo ingresé a la banda, ya se llamaba Grupo Palmeras”, narró Camino.

Con la formación en alza, los fanáticos empezaron a denominarlos simplemente “Los Palmeras”, por lo que se adoptó el nombre para el primer disco en el año 76.

“Yuli grabó los dos primeros discos de la banda, pero se terminó yendo por una tontería. En un ensayo que estábamos haciendo se sintió ofendido porque había una parte que no le salía. Nuestro productor, 'Chani' Gutiérrez, un tipo de hacer bromas, dijo que, si no le podía, buscáramos a otro. El polaco se fue ofendido y advirtió que no iba a volver más. Intenté llamarlo, pero no hubo caso, tiempo después terminó formando el grupo Los Girasoles”, contó Camino.

El líder de Los Palmeras, admitió que, luego de su partida, “nos costó mucho imponer a Deicas, porque tenía un tono muy distinto. Tuvo que padecer dos LP para que la gente lo empiece a reconocer, porque Yuli era un tipazo y muy querido por la gente”, rememoró.

