Ex Colón regresó al fútbol argentino

Estudiantes de La Plata recupera a un volante para reforzar su el equipo, ya que se reintegró Fernando Zuqui. Pasó por Colón y cumplió con el préstamo en Malatyaspor de Turquía, volviendo al Pincha, dueño de su ficha, dos años después.

Zuqui, de 29 años, expresó que "Estoy muy motivado y contento porque se vienen cosas muy importantes. Quiero poder superar y seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo grupal". Después de mis préstamos, me llamaron del club. Tenía muchas ganar de estar, de sumar, de pelear. Tengo una ilusión muy grande, estoy muy feliz. Lo de la cláusula no me molestó, sé que es parte de esto. Pero estoy contento de volver, es un club que quiero mucho".

Para terminar, el mendocino comentó que "En Turquía fue una experiencia linda y positiva. La diferencia es que allá es un fútbol muy físico. Vi muchos partidos a la distancia. Creció mucho el equipo, y en cuanto al esquema, eso lo ve el cuerpo técnico, porque yo vengo a sumar y voy a jugar donde ellos consideren".

Con info de TyC Sports