Busatto: "La oposición apuesta al fracaso de la vacunación para obtener un rédito político"

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, se presentó este lunes ante la Legislatura para informar sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 que lleva adelante la provincia en todo el territorio.

Respecto de las denuncias por la implementación del sistema, Sukerman aseguró que “la provincia tiene sistemas de control y eso no significa que no pueda haber errores, filtraciones o gente que se quiera saltear, pero no es una decisión política. Está claro que en Santa Fe no hay vacunatorios VIP”, al tiempo que enfatizó que “es absolutamente falso que haya una estructura política avalada por el Gobernador y sus ministras y ministros que facilite esto”.

Por su parte, el diputado provincial Leandro Busatto cuestionó las criticas de la oposición y dijo que la convocatoria a Roberto Sukerman tuvo un único propósito: "Instalar dudas sobre una campaña de vacunación exitosa, especulando electoralmente. Si alguien se saltó la fila, es aborrecible y hubo respuestas firmes del Estado. En Santa Fe ya hay más de 1 millón de vacunados".

A través de su Twitter personal, agregó que "en la Cámara de Diputados hay algo que une a la oposición, no sólo para quebrar acuerdos preexistentes, sino hacia el futuro: apuestan al fracaso de la campaña de vacunación para obtener un rédito político. Un show para ser transmitido en vivo por TV, pensando sólo en las elecciones".

Busatto dijo que tan expuesta quedó la intencionalidad política, que el presidente de la Cámara -Pablo Farías- debió explicarle a un diputado de su propio partido que, tras varios minutos de discurso, "no le había hecho ninguna pregunta a Sukerman cuando, se supone, era la finalidad de la interpelación".

En la continuidad del hilo de twits, el diputado del PJ manifestó que desde la oposición reclaman diálogo "pero lo único que hacen es cuestionar y especular en medio de una pandemia. También se quejan de la falta de respuestas a Pedidos de Informes. En 2019, cuando eran gobierno, contestaron 24 de 144. Hay que recordárselos, porque parecen ser de memoria frágil".

Los datos del Plan de Vacunación

Busatto indicó que de los 193 países que hay en el mundo, sólo 27 pudieron vacunar a más de 5 millones de personas. Argentina ya vacunó a más de 13 millones. De los 60 países con más de 20 millones de habitantes, sólo 21 pudieron vacunar a más del 10% de su población. Argentina vacunó al 28%.

"Quizás lo que más le preocupa a la oposición es que la campaña de vacunación avanza, y con un éxito contundente. Argentina está entre los países que más han vacunado en el mundo, y hoy superará las 20 millones de dosis en el país", aseveró y agregó: "Sobre más de 1 millón de vacunas aplicadas en Santa Fe, las denuncias no llegan al 0,01%; en todos los casos el Estado tomó las medidas correspondientes, y aún así durante la interpelación se buscó generar dudas sobre la campaña. Show en año electoral".

El legislador del peronismo, subrayó que en la Cámara "se debía discutir algo importante, lo aborrecible que es que alguien se salte la fila. Pero fue una excusa para usar el latiguillo "Vacunatorio VIP", no casualmente usado por la oposición nacional, para una cantidad de casos que no llegan al 0,01% de las dosis aplicadas".

"Diputados y diputadas de la oposición estuvieron más preocupados en expresar sus opiniones que en las preguntas que supuestamente querían hacer. En definitiva: montar un show para ser transmitido en vivo por TV, porque les preocupaba más el afuera que el adentro de Legislatura", sentenció Busatto y cerro: "Votamos en contra de la citación a Roberto Sukerman porque teníamos claro que debía responder, como siempre lo hizo, la Ministra de Salud. La oposición dijo que querían "respuestas políticas". Hoy se quejaron por la falta de precisiones técnicas. Y casi no hubo preguntas".