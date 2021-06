Sergio Romero: "Que la ministra primero pague mejores salarios y arregle las escuelas"

La ministra dijo a la prensa que pretende “robustecer” el cursado de clases durante el segundo semestre del año y reconoció que “evalúan todas las opciones”, entre ellas sumar cargas horarias los sábados y feriados.

“Le queda poco por hacer en desmedro de las maestras, profesoras, maestros y profesores. A lo mejor cavila que sigue en la gestión privada y aspira a desenvolverse como entidad patronal en la administración pública” afirmó Romero y agregó: “La funcionaria entró en modo demagogia, pero expone a las trabajadoras y los trabajadores docentes y no docentes a situaciones que no merecemos”.

“La ministra debería estar ocupada en convocarnos para mejorar el salario, dado que perdemos todos los días frente a la inflación. Sin embargo, se expresa en los medios que evalúa como opción al naufragio educativo la ampliación de la jornada de trabajo”, marcó el dirigente advirtiendo que “nunca dejamos de trabajar”.

“Es como si la funcionaria estaría fuera de contexto. Nos preocupa que frente esta atroz pandemia, el Ministerio se encuentre con tan pocos reflejos”, dijo.

Asimismo, Romero se preguntó: “Por qué la funcionaria no se ocupa de extender el acceso a internet por toda la provincia. Por qué no evalúa recuperar los niños y niñas que se quedaron afuera del sistema, ahora, no en el segundo semestre. Por qué no se acerca más a las escuelas que están llenas de necesidades”.

El dirigente -que además integra el Consejo Directivo Nacional de la CGT- analizó que “el Ministerio trata de conseguir halagos de algún sector de la ciudadanía en tiempos de campaña por medio de expresiones fáciles, para la tribuna política, pero no es más que una muestra ruidosa del desconcierto y falta de rumbo de la gestión” y finalizó: “Nosotros desde hace un tiempo hablamos de la necesidad de un cambio en Educación en esta provincia”.