Preguntaron por las 100 vacunas que desaparecieron en Rosario

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, se presentó este lunes ante la Legislatura para informar sobre el plan de vacunación contra el Covid-19 que lleva adelante la provincia en todo el territorio.

Respecto de las denuncias por la implementación del sistema, Sukerman aseguró que “la provincia tiene sistemas de control y eso no significa que no pueda haber errores, filtraciones o gente que se quiera saltear, pero no es una decisión política. Está claro que en Santa Fe no hay vacunatorios VIP”, al tiempo que enfatizó que “es absolutamente falso que haya una estructura política avalada por el gobernador y sus ministras y ministros que facilite esto”.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad agregó que la provincia tiene entre sus sistemas de control la Sindicatura de la provincia, que comparte información con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), más allá de los controles que realiza cada funcionario, aunque esto no significa que no pueda haber errores. “No hay en la provincia lugares para vacunar con privilegios a determinadas personas y todos los funcionarios y las funcionarias que dependan de la provincia van a sufrir las consecuencias si se comprueba alguna irregularidad”, afirmó.

En este sentido, aseguró que "ya hay investigaciones en marcha, queremos dejar absolutamente claro que ante cada situación que no correspondía, el gobierno actuó, y se iniciaron sumarios, Fiscalía está investigando”.

“Desde el primer momento el gobernador Omar Perotti fue absolutamente claro y contundente en cuanto a predicar con el ejemplo. El gobernador decidió que ni él ni ninguno de sus ministros y ministras se iban a vacunar con alguna prioridad ni privilegio y en ese sentido cada uno se vacunó cuando le tocó el turno, con la única excepción de la ministra de Salud, por ser estratégica y estar al mando de todo esto”, indicó Sukerman.

Asimismo, el ministro explicó que “el propio gobernador Perotti y cada una de sus ministras y ministros se vacunó cuando les tocó y quiero recordar algo que no se dijo mucho y es que el gobernador Perotti y la mitad su gabinete sufrieron el Covid antes de ser vacunados y en muchos casos la pasaron mal y debieron ser hospitalizados y sus familiares también”.

100 vacunas faltantes en Rosario

“Nosotros también queremos saber qué pasó con las 100 vacunas que se robaron en Rosario”, reveló el ministro de Gobierno luego que el diputado y presidente del PJ, Ricardo Olivera, realizara la pregunta pertinente.

“El robo se produjo el 27 de abril. Con buen criterio, el día 7 de mayo el intendente Pablo Javkin presentó una denuncia en la justicia. Hay que valorarlo. Pero en los últimos días, trascendió que el fiscal que investiga la causa mandó una serie de requerimientos, que a 45 días del robo, la Municipalidad de Rosario aún no respondió”, dijo Olivera.

“Averigué en el MPA sobre los requerimientos que se le hicieron a la Municipalidad de Rosario, que son más de 15 y hasta el viernes no habían contestado”, dijo el ministro. “Sabemos que la Municipalidad identificó a algún personal para hacer un sumario, pero el MPA está esperando que la Municipalidad informe. El hecho no se denunció ante el Ministerio de Salud de la provincia", agregó Olivera.

Por su parte, el diputado Ariel Bermúdez explicó que “la policía ya había realizado diligencias. El fiscal ordenó una inspección ocular en el lugar, relevamiento de objetos y datos personales” de los trabajadores. Además, dijo que “el oficio al fiscal ya había sido contestado por las áreas de Salud del municipio, con copia de las investigaciones administrativas y diez testimoniales que se tomaron. El proceso está avanzando y seguramente vamos a trabajar en conjunto”.

Bermúdez agradeció a Sukerman “las palabras que tuvo hacia el intendente de Rosario. Usted sabe muy bien por qué (Javkin) se vacunó”, en enero. “Fue en ese momento muy particular cuando había que darle el apoyo a esa vacuna y sobre todo al personal de salud. Así que nobleza obliga y como ya le contesté al diputado Olivera de reconocer sus palabras hacia el intendente, muchas gracias”, cerró.