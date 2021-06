Juan Manuel Azconzábal: "Es un desafío y una necesidad que el rendimiento mejore"

Juan Azconzábal encabeza la segunda semana de pretemporada en Unión, donde el objetivo está puesto en conformar un plantel competitivo que pueda ser protagonista en el próximo torneo de Primera División, para poder como mínimo clasificar a una copa internacional en 2022.

Leer también: El futuro de Franco Troyansky

En un alto de la puesta a punto de Unión, Juan Azconzábal habló con Diario Democracia de Junín, de donde es nativo, donde se refirió a sus inicios en el fútbol, los pilares de su vida, sus objetivos como entrenador y diferentes cuestiones que hacen al fútbol argentino.

"Gracias a mis padres pude cumplir mi sueño. También estoy eternamente agradecido con mi señora e hijos. Son mi sostén. Gracias a ellos estoy hoy en Santa Fe", destacó el Juan Azconzábal, DT de Unión, a quien dicho medio lo destaca como un personaje que no le gusta dar notas y dialogar con los medios, ya que prefiere mantenerse por la sombra de los resultados y en el silencio del trabajo y la disciplina.

"Los que me conocen en Junín me dicen Topeka. Los que son un poquito más jóvenes y me relacionan con el fútbol, me pueden conocer como Azconzábal, un exjugador de Primera y un actual entrenador. La verdad que, a mí, estar en Junín, me cambia el semblante. Me dicen Topeka por una marca de ropa de jean que existía y que cuando mi viejo era entrenador, iba de chiquito a los vestuarios, las canchas y los entrenamientos, y siempre estaba con el mismo enterito. Entonces, los jugadores me llamaban con ese nombre. Después fui creciendo y todos me conocen, los de mi época, con ese apodo. Para el resto soy el Vasco", afirmó en otra parte de la charla el entrenador de Unión.

Sobre su presente, Juan Azconzábal reveló: "Estoy contento de trabajar en Unión porque encontré la mejor predisposición de parte de mis compañeros de trabajo, y hago referencia a todo lo que concierne a la parte de fútbol, y es un proyecto que lo tomé como un desafío para que el equipo crezca. Cuando llegamos buscamos la creación de, prácticamente, un plantel nuevo con muchos jugadores juveniles y algunas incorporaciones. Se había terminado un ciclo en el club y sabíamos que arrancábamos de cero, con bastante cantidad de entrenamientos percibimos que los rendimientos fueron superadores este semestre".

En cuanto al balance como DT de Unión, Vasco Azconzábal dijo: "Estamos en la búsqueda del mayor rendimiento posible de jugadores que hace ocho meses les dimos la posibilidad de ser de Primera división, en el caso de los juveniles, de la colaboración fundamental de parte de jugadores con mayor cantidad de años en Primera: conjugando esas dos cosas. Te repito, sabemos que ante un torneo que va a ser mucho más difícil que el anterior, sabemos que los equipos grandes o que juegan Copa, van a tener las primeras tres fechas involucradas y después se van a abocar al torneo local, en el que se enfrentan todos contra todos. Entonces, es un desafío y una necesidad que el rendimiento mejore".

Se le preguntó a qué juega Unión, y Juan Azconzábal contestó: "El equipo intenta con características individuales, que se van adaptando y que van modificando en base al desarrollo táctico. Siempre buscamos ser protagonistas más allá de los posicionamientos que se tengan dentro del campo de juego. Vamos en la búsqueda del arco rival, teniendo la alternativa de que hay rivales con mayor jerarquía o presupuesto, pero nunca relegando la idea del triunfo".

"En el primer torneo fuimos el equipo que más goles metió y uno de los que más goles recibió. Los porcentajes los achicamos para bien y para mal de los dos lados. En ese equilibrio que conseguimos nos quedó en deuda la posibilidad de tener una mayor cantidad de posiciones ofensivas que, indudablemente, fue de la mano con la seguridad que tuvimos en el fondo. Creo que de haber sido mínimamente más efectivos en cualquiera de las dos situaciones, hubiéramos terminado clasificando, por supuesto", agregó Juan Azconzábal sobre el rendimiento de Unión en la última temporada.

Pero no se quedó allí y afirmó "La idea era intentar llegar a posiciones de gol con la mayor cantidad de elementos posibles. En partidos se nos dio y en otros no pudimos terminar de concretar las situaciones de gol. el equipo pudo haber llegado en algunas situaciones con menos jugadores de lo deseado, pero la idea es tener varia cantidad de jugadores en campo adversario, recuperar pronto para atacar sin que queden expuestos nuestros defensores. Hay veces que el rival también tiene su juego y te lo impide, y en otras veces lo hemos hecho y ha faltado la eficacia en el arco contrario".

Sobre lo que a Juan Azconzábal le genera que haya salido campeón Colón, el equipo de la vereda de enfrente, destacó: "Salió campeón porque hizo las cosas bien. Más que eso no tengo más para decir".

Y también opinó sobre la rivalidad en Santa Fe: "Es como en todas las ciudades de Argentina donde hay dos equipos importantes: se vive con pasión. Lógicamente que no es lo mismo ahora que se juega con estadios sin gente. Después, la verdad, en el día a día, lo que es la ciudad, no estoy interiorizado porque me centro en el trabajo y en mejorar día a día.

También se lo consultó por Luis Rodríguez, a quien dirigióo en Atlético Tucumán y fue el gran referente del Colón campeón, y Azconzábal afirmó: "Es un amigo porque fuimos compañeros en el año 2008 hasta el 2010. Salimos campeones del Nacional B y jugamos en Primera juntos. La vida me regresó a Atlético y lo tengo en mi corazón, donde me siento querido y respetado. Volvimos a salir campeones del Nacional B y clasificamos a la Copa Libertadores. De Luis tengo palabras de agradecimientos por cómo fue conmigo como jugador. Es un gran profesional, que entendió lo que significa jugar en Primera división y lo ha demostrado en los últimos 6 y 7 años".

Leer también: Con Claudio Corvalán presente, Unión comenzará la segunda semana de pretemporada

En cuanto a su carrera como entrenador, Juan Azconzábal analizó: "Lo que busco es seguir aprendiendo y crecer en conocimientos, en manejo de grupo y, por supuesto, en la búsqueda cotidiana de mejorar para ganar, de competir para ganar. La tranquilidad a mí me la da ganar. El entrenador cuando gana está tranquilo. El jugador cuando gana está feliz".

Con info de UNO Santa Fe