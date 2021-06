Detectaron 41 casos positivos de coronavirus en el inicio de la Copa América

Al menos 41 casos positivos de coronavirus se reportaron hasta el sábado pasado en la Copa América Brasil 2021, que se inició el domingo, entre jugadores, miembros de delegaciones y prestadores de servicios como trabajadores de hoteles o choferes de vehículos oficiales de la competición, informó hoy el Ministerio de Salud brasileño.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud, 31 infectados son jugadores y miembro de delegaciones y 10 empleados de apoyo de Brasilia, donde el domingo se inauguró la Copa América luego de la baja de las sedes originales, Argentina y Colombia.

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, dijo el lunes que colombianos, venezolanos y bolivianos habían dado positivo pero no dio más detalles. Las personas que dieron positivo fueron aisladas en un hotel de Brasilia y los extranjeros pueden dejar el país tras la cuarentena y test negativo PCR.

El Ministerio de Salud informó que fueron realizados 2.927 test de PCR en la Copa América y que la positividad fue del 1,40 por ciento.

Las muestras de laboratorio -hechas en el sector privado por Conmebol- deben verificar aún a qué variante corresponden los casos positivos, algo que tiene una demora de 14 días.

Brasil tiene acumulados 488.228 muertos y más de 17,4 millones de casos.

El promedio móvil de muertes volvió al nivel del 11 de mayo, al subir a los 1.973 decesos diarios tomando en cuenta las últimas siete jornadas, en coincidencia con las proyecciones de que el país podría sufrir el riesgo de una tercera ola.

