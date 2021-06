Fernando Rapallini debutará el jueves en la Eurocopa

El árbitro argentino Fernando Rapallini fue designado hoy para el partido del próximo jueves entre Ucrania y Macedonia del Norte, y se convertirá en el primer no europeo en participar de la Eurocopa.

La UEFA confirmó que el platense Rapallini estará en el partido del jueves a las 10 (hora Argentina) en Bucarest junto a los asistentes Juan Pablo Belatti y Yamil Bonfá.

Rapallini, nacido en La Plata hace 43 años, se convertirá en el primer no europeo que arbitrará un partido del máximo torneo de selecciones de Europa.

El argentino ya estuvo como cuarto árbitro en el encuentro del sábado entre Bélgica y Rusia y ahora tendrá su presentación como juez principal.

Rapallini fue elegido por la Conmebol para representar a Sudamérica en el acuerdo realizado con la UEFA que, a su vez, envió un grupo de árbitros españoles para la Copa América que se desarrolla en Brasil.

