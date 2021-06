San Pablo buscará su primer triunfo en el Brasileirao

San Pablo, dirigido por el argentino Hernán Cespo, recibirá este miércoles a Chapecoense con la misión de conseguir su primera victoria en el Brasileirao, en el inicio de la cuarta fecha del certamen de primera división que tiene como uno de los líderes a Fortaleza que dirige su compatriota Juan Pablo Vojvoda.

Leer también: Juan Manuel Azconzábal: "Es un desafío y una necesidad que el rendimiento mejore"

En el mismo horario jugarán Internacional-Atlético Mineiro en donde actuarán varios argentinos, en tanto que a las 20.30 lo harán Corinthians-Bragantino y a las 21.30 Juventude-Palmeiras.

Un deslucido inicio del San Pablo en el Brasileirao, ya que un punto de nueve es poco tomando en cuenta que los dirigidos por Crespo ganaron el torneo Paulista, clasificaron para los octavos de final de la Copa Libertadores y avanzaron de ronda también en la Copa de Brasil.

En San Pablo estará disponible el argentino Emiliano Rigoni, ex Belgrano de Córdoba e Independiente, mientras que no jugará por una lesión su compatriota Martín Benítez, ex Independiente.

Chapecoense, que retornó este año a la primera división, tiene apenas un punto al igual que el San Pablo.

En Porto Alegre, Internacional, con el argentino Víctor Cuesta y sin su compatriota Renzo Saravia, lesionado, jugará ante ante Atlético Mineiro con el ex River Ignacio "Nacho" Fernández y sin el ex Racing Matías Zaracho, con coronavirus.

La fecha continuará el jueves

América Mineiro-Cuiabá, Ceará-Bahía (ambos a las 16), Goianense-Fortaleza, Fluminense-Santos y Sport Recife-Gremio, quedando postergado con fecha a confirmar Athletico Paranaense-Flamengo.

Posiciones

Fortaleza y Paranaense 9 unidades, Flamengo, Goianense y Flamengo con 6; Bragantino y Fluminense 5; Bahía, Palmeiras, Corinthians, Santos, Ceará e Internacional 4; Juventude 2, Cuiabá, Sport Recife, San Pablo y Chapecoense 1 y América Mineiro 0.