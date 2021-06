Ciudad Futura busca construir un frente amplio para el 2023

En diálogo con La Ocho AM 830 y CADENA OH!, la concejal Caren Tepp (Ciudad Futura), aseguró que "el objetivo es construir un frente amplio de cara al 2023 que albergue una nueva plataforma política".

Por el momento "no hay ningún acuerdo previo, queremos dialogar no solo con otras fuerzas políticas partidarias, sino también con las organizaciones y movimientos que no se encuentran representados en este momento", aseveró.

En este sentido, destacó que "la voluntad es profundizar lo ocurrido en 2019, cuando los espacios de izquierda lograron ir en conjunto a las elecciones" y añadió: "Se trata de una propuesta política".

"Tuvimos la vocación de generar otras posibilidades de diálogo con las fuerzas progresistas, del campo nacional y popular, y la izquierda, pero era difícil torcer el acuerdo explícito entre el socialismo y Juntos por el Cambio", expresó la edil.

Para Tepp, "el progresismo en la ciudad de Rosario lleva 30 años y en la provincia está hace 12 o 15; siempre estuvo signado por sectores gorilas, anti populares". Asimismo, sostuvo que "hay un claro desprendimiento de muchos sectores del Frente Progresista y su desplazamiento se acerca a la propuesta de Cambiemos".

