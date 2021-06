Asesor del Gobierno puso fecha a una posible vuelta a la normalidad

El infectólogo y asesor del gobierno nacional, Hugo Pizzi, proyectó que, hacia fines de julio o principios de agosto, la situación epidemiológica del país tendría un giro radical, al quedar más cerca del esperado “efecto rebaño”.

El especialista indicó al aire de Cadena OH! que, de continuar con este ritmo de vacunación, sumado al arribo de las vacunas anunciadas, “debemos tener la seguridad que estaremos cerca de regresar a una cierta normalidad”.

“Cuando uno avanza en la vacunación, aunque se suban pequeños escalones por más insignificantes que sean, se notan. Hoy, si entran a una sala de terapia intensiva, verán que no hay pacientes añosos, la mayoría de ellos son personas jóvenes que aún no fueron vacunadas”.

“Mientras más vacunas pongamos, más va a cambiar la situación epidemiológica para acercarnos a la inmunidad de rebaño”, agregó.

A más de un año de estrés sanitario, Pizzi reconoció que los equipos de Salud están “quebrados”, a lo que debería sumarse el “descubrimiento” de una sociedad que “no es el faro de Latinoamérica”, como antaño se creía.

Para el experto, la pandemia desnudó a unos nueve millones de personas “que no saben interpretar, que no tienen empatía de sus conciudadanos y que no tienen responsabilidad. Mientras por un lado desfilan pompas fúnebres, por otro, hay personas que participan de bailes y fiestas clandestinas con cantantes incluidos”, concluyó.

Escuchar también la nota completa: