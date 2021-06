¡Sorpresa! Se casa Horacio Cabak

Angel de Brito sorprendió estos días con una revelación en Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Resulta que Horacio Cabak se casará con Verónica Soldato, madre de sus tres hijos y su pareja hace más de 27 años.

Lo sorprendente no es el casamiento en si mismo, sino que todo sucede después del escándalo en el que se vio envuelto por una supuesta infidelidad, cuyo coletazo terminó con su abrupta desvinculación de Polémica en el Bar (América).

"Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak. Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato”, anunció el conductor de LAM.

"No te lo puedo creer. ¿Te lo confirmó ella?", bromeó Mariana Brey recordando la manera en la que trascendió el escándalo que involucró a Horacio Cabak semanas atrás. Entre risas, Ángel de Brito respondió: "Esta vez no fue ella. No me mandó un video. Se casan, después de todo lo que pasó... No sé si vamos a poder cubrir el casamiento. Yo les deseo lo mejor. Pía se quedó muda".

“No lo esperaba. Muchas veces le pregunté el año pasado a él si tenía ganas de casarse. Ella sí tenía muchas ganas de casarse”, cerró Pía Shaw en shock por la noticia.

Qué dijo Horacio Cabak de su relación con Verónica Soldato

Invitado a la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), Horacio Cabak dijo sobre su actual relación con Verónica Soldato: “Cuando pasó lo que pasó con mi mujer que, afortunadamente, está todo resuelto, dije que esto se resuelve lejos de los medios. En la televisión no se resuelve nada, acá venimos a charlar”. Asimismo, la exfigura de América, tomando por sorpresa a muchos, reveló que está viviendo en familia: “Para tranquilizar a todo el mundo... vivo en mi casa hace mucho tiempo, con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien”.

Fuente: Exitoina