Lenguaje inclusivo y pauta oficial: problemas de una normativa extorsiva

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado jueves una ley que apuesta promover la "equidad de género" en los medios de comunicación, incluso en los privados, bajo la amenaza de limitarles el acceso a la pauta oficial.

Al respecto, el lingüista y lexicólogo Estaban Giménez, manifestó que "Es consecuencia de tratar de imponer una cuestión ideológica que tiene que ver, entre otras cosas, con el idioma, porque es un argumento más".

Para el entrevistado, lo que se buscaría es evitar la discriminación y no utilizar un lenguaje sexista. "Sería poder decir 'alumnado' y no 'alumnas y alumnos'. Yo insisto que no es necesario según las pautas de la lengua española. Pero no está fuera de las normas, apunta a eso que no se note la diferenciación".

El uso de lenguaje inclusivo se ha extendido, incluso, a gobiernos de distinta bandera política. "Lo usa el presidente y también el gobierno de la Capital Federal. Es una cuestión de política generacional. Pero cuando quieren ser inclusivos y demostrarlo además, hacen ridiculeces".

Según Giménez, lo que propone la ley es una extorsión. "Los cambios de la lengua no se imponen de arriba hacia abajo. Cuando la gente cambie su forma de hablar, nos adaptaremos. Si las cosas se dan naturalmente, no va a pasar nada", dijo por último.

