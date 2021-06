Un matrimonio murió por Covid sin llegar a conocer a su hija recién nacida

San Juan es el escenario de una nueva historia trágica que deja el Covid-19. Un matrimonio murió tras dar positivo y no pudo conocer a su bebé recién nacida.

El matrimonio tenía, además, tres hijas más. Todas quedaron a cargo de su abuela paterna. En la localidad de Rawson, en el Gran San Juan, familiares y amigos iniciaron una campaña para ayudar económicamente a la familia.

Una historia trágica

La mamá de Martina, el bebé que cumple un mes de vida, tenía 38 años y el papá 40. Además de la pequeña, quedaron con la abuela sus hermanas Tamara, de 20; Juliana, de 17 y Mía, de 11.

La triste historia fue relatada por Tamara, quien durante casi diez años vivió en General Cabrera, provincia de Córdoba. "No salíamos, nos cuidábamos mucho. Mi mamá solo iba a hacer las compras y a trabajar", contó la hija mayor y criticó a quienes no se toman en serio los cuidados frente al virus: "No son conscientes de lo que pasa y la verdad es que es grave. Cuando perdés a una persona, es muy fuerte y no se lo deseo a nadie".

La joven reveló en diálogo con ElDoce.tv, que su mamá se contagió cuando asistió al hospital para un control médico por el embarazo. A los pocos días empezó con síntomas compatibles con el coronavirus por lo que su marido también fue infectado.

Cuando Celina asistió a emergencias para ser asistida por el contagio, rompió bolsa y dio a luz a Martina. Pero por el agravamiento de su cuadro no pudo conocer a la beba, ya que fue aislada en una habitación común. A los pocos días la trasladaron a terapia intensiva porque tenía poco oxígeno en sangre y la tuvieron que intubar.

Finalmente, Celina murió el domingo, sin saber lo que pasó con su esposo, por lo que la pareja nunca conoció a Martina. Mientras que la situación de Rodolfo se agravó debido a un cuadro de neumonía bilateral. De hecho, en un plazo de dos días, la enfermedad avanzó y falleció en su casa, en brazos de su hija mayor.

Fuente: Ambito