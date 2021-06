Eliminaron a Claudia "Gunda" Fontán de MasterChef Celebrity 2

Este miércoles 16 de junio de 2021, Claudia "La Gunda" Fontán quedó afuera de MaterChef Celebrity Argentina 2. La actriz perdió contra Candela Vetrano en la gala de eliminación sorpresa del reality culinario de Telefe. Ya están los cuatro semifinalistas.

MasterChef Argentina comenzó con sorpresa de la noche de eliminación. Los participantes no tenían idea de lo que les deparaba y los nervios no tardaron en hacerse sentir. El primer desafío de la noche lo ganó la Gunda, pero su plato principal no estuvo a la altura de lo que el jurado esperaba. A medida que avanza el certamen la exigencia es mayor y, lamentablemente, la participante quedó eliminada.

Después de que Sol Pérez fuera la primera participante en ser salvada y subir al balcón, Georgina Barbarossa se convirtió en la segunda semifinalista de MasterChef Celebrity tras encantar al jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui con su hamburguesa gourmet.

Gastón Dalmau fue el tercer participante en subir al balcón, dejando a Cande Vetrano y Claudia Fontán enfrentadas por el último lugar para las semifinales.

La devolución de los jurados

El primero en despedirse fue Donato De Santis: “Pasaste todo lo que pasaste, pero lo que cuenta es que tu manera de cocinar siempre tuvo la intención de brillar. Es lo que pedimos a todos los participantes de Masterchef, te vamos a recordar así con este aire que nos dejaste de alegría y de buena cocina”, expresó el chef.

“Gunda aportaste a esta competencia platos únicos que elevaron la vara para tus compañeros, creo que hablo por los tres, muy orgullosos del nivel de gastronomía que presentaste, con recuerdos, con presentaciones. Todo lo diste hasta el final también. Son detalles los que te hacen quedar afuera, así que feliz de haberte tenido acá. Sé que vas a seguir cocinando porque lo amás y eso se nota, gracias Gunda”, le dijo Damián Betular.

Por último, Germán Martitegui expresó: “Gunda sos una excelente mujer, trabajadora, sé lo que amás la cocina. Si hay que nombrar los picos de sabor que hemos tenido esta temporada, son tuyos. Tuviste un error de percepción o equivocación por los nervios. Te ganaste nuestro respeto con tu trabajo, por como cocinás y con la aceptación de tu error. Quiero que salgas feliz por esa puerta. Es todo ganancia lo tuyo y es todo pérdida lo nuestro, porque te vamos a extrañar. Te queremos mucho”.

Fuente: Exitoina