¿Por qué es importante vacunarse contra el coronavirus?

A pesar de la búsqueda de vacunas y la necesidad de avanzar en la inoculación, las dudas sobre la eficiencia de los medicamentos continúan en amplios sectores de la sociedad. Para Hugo Ortega, director del Centro de Medicina Comparada del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, "las vacunas se generan todo el tiempo y si se aplican es porque están aprobadas".

Leer también: Perotti detalló la letra chica del convenio con el laboratorio CanSino

El integrante de Conicet - UNL, afirmó que en esta oportunidad "se trabajó contra reloj y contra mentiras. La evidencia científica está para demostrar la seguridad. Todas las vacunas están basadas en plataformas que ya venían aprobadas".

Según el especialista, "nadie que se coloque la vacuna de la gripe se pregunta en qué tiempo fue realizada. Y se producen en tres meses. Por eso no dudo del desarrollo general de todo medicamento".

Problema político

El entrevistado destacó en Cadena OH! que la desconfianza se basa en el accionar de diversos sectores políticos. "Hay sectores políticos que con tal de decir algo, dicen cualquier cosa, pero después reclaman vacunas. También hay ciertos grupos anti todo, que necesitan tener prensa o estar en contra de algo para existir. Porque nunca hablan de nada positivo".

Lo central de la situación es el proyecto político y la inversión. Países como Estados Unidos, por ejemplo, avanzó en la inoculación, es porque invirtió más de 50 mil millones. "Nuestra deuda externa es de 300 mil millones de dólares. O sea, el país del norte invirtió el 20 o 30 por ciento de nuestra deuda. Hay un tema económico, claramente".

Importancia de la vacuna

Ante la situación de que en muchos países se está obligando a la población a vacunarse, Ortega insistió en que se trata de una cuestión de salud pública. "Si uno no se vacuna, hay más posibilidades de que el virus mute y se genere una nueva cepa".

"Tenemos conciencia de que hay que vacunarse, aunque no seamos grupos de riesgo. Y después hay que cuidarse, porque nos quejamos pero después salimos a la calle a festejar un campeonato, con un sistema de salud que pedía por favor que paren", ironizó respecto a los festejos de la hinchada de Colón. "Me pareció que pasó una falta de respeto hacia el sistema de salud. No se festeja nada desde hace más de un año".

Leer también: La profecía autocumplida y un pico de contagios tras las caravanas por Colón

Por último, explicó que las reacciones del cuerpo ante la vacuna es la propia respuesta del organismo ante el virus. Es decir, al momento de ingresar al cuerpo, se replica la enfermedad y se genera una inmunidad. "Si hay fiebre es una manifestación ante el contagio. Es para que cuando tengamos el virus real, podamos tener defensas".

Escuchar también audio completo: