Sukerman dejó la puerta abierta a una posible candidatura

En un nuevo año electoral, 12 legisladores nacionales concluyen su mandato en el Congreso de la Nación. Por un lado se renovarán las 3 bancas del Senado; por el otro, 9 de los 19 diputados que representan a Santa Fe dejarán o intentarán mantener el escaño.

Por lo tanto, los santafesinos concurrirán a las urnas el 12 de septiembre para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 14 de noviembre para las elecciones generales.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, Roberto Sukerman, brindó detalles acerca de cómo van a realizarse los comicios. "Vamos a contar con menos mesas por escuela, pero tendremos más establecimientos para poder votar; estamos trabajando para que las elecciones se desarrollen de la mejor manera", explicó en CADENA OH!

Asimismo, fue consultado sobre una posible candidatura, ya sea como senador o como diputado nacional. "No tomo decisiones individuales y estoy contento con el Gobernador por haber confiado en mí", comenzó diciendo el funcionario y agregó: "Ser ministro de Gobierno no es poca cosa y el cargo no es menor".

"De la única forma que dejaría el cargo, es por una decisión del Gobernador"

De todas maneras, si bien aseguró que "está contento con el lugar que tiene" en el gabinete de Omar Perotti, sin embargo, Sukerman dejó la puerta abierta ante una posible candidatura.

"De la única forma que dejaría el cargo, es por una decisión del Gobernador y de quienes considerasen que podría aportar a la construcción de una propuesta nacional", afirmó el ministro.

Sukerman en Diputados

En otro tramo de la entrevista, el funcionario fue consultado sobre su presencia en la Cámara de Diputados, donde tuvo que dar explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en torno a la campaña de vacunación.

"No tenemos nada que esconder. Cuando uno va con la verdad, es mucho más sencillo", aseveró Sukerman y añadió: "Estamos en una campaña histórica de vacunación" en la que "hay una decisión política del Gobernador".

Asimismo, sostuvo que "hay que ser cuidadosos y ecuánimes con las críticas" y consideró que "hay cierta intencionalidad política para ensuciar y difamar". De hecho, "el propio Gobernador tuvo que ir a la Justicia y probar que ni él y su familia se habían vacunado".

