Agustín Rossi: “No está en mis planes ser candidato”

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, puso un freno a las especulaciones que lo vincularían en la danza de nombres para las próximas elecciones legislativas, al afirmar que su voluntad está puesta en continuar su trabajo al frente de la cartera, bajo el compromiso asumido ante el presidente.

“Muchos compañeros me han alagado sobre que yo podría ser candidato a senador nacional, para un dirigente político, que el resto considere que uno pueda tener esa posibilidad, es un elogio. Pero lo dije hace bastante tiempo, no está en mis planes ser candidato. Dejé mi banca de diputados para asumir mis compromisos con el presidente de la Nación, para acompañarlo a cargo del Ministerio de Defensa y en eso trabajo. Entiendo que se generen rumores, pero mi voluntad está puesta en terminar mi gestión al frente de la cartera”, dijo Rossi al aire de Cadena OH!.

Observador desde Buenos Aires de la política provincial, el ministro no ocultó sus reparos ante la modalidad electoral de Boleta Única de Santa Fe, sistema que, a su entender, generaría las condiciones para que “aquella persona que tenga altos niveles de conocimiento social, tenga mejores posibilidades de estar en una lista que aquel dirigente político que haya transitado todos los escalones dentro de un partido político”.

“Una cosa es un candidato conocido y otra es un buen candidato”, dictaminó Rossi, quien admitió que Santa Fe ha sido prodiga en esas experiencias, “con la aparición de Reutemann viniendo del deporte o Miguel Del Sel desde la actuación. En general, la dirigencia política, cuando se propone ejercer una función pública, debería tener un nivel de compromiso, formación y militancia ligado a un sistema de ideas. Un párrafo singular en esto es la de los periodistas que pasan a la política, quienes por mucho tiempo actuaron como comunicadores independientes, pero, en verdad, nunca fueron nada neutrales”.

Haciendo suya la cita del presidente del Gobierno de España, Felipe González, quien dijera que “una cosa es la opinión pública y otra es la opinión publicada”, Rossi acotó que “estamos en un momento de muchísima distorsión y eso se va a reflejar en las próximas elecciones. De todas formas, creo que la comunicación puede tener sus formas, pero lo que no cambia son los valores que se quieren comunicar. El envase puede generar algún efecto de engaño, pero lo importante es lo que se trasmite para sostener una gestión de gobierno”.

Admitida su intención de finalizar en su puesto dentro del Ministerio de Defensa, Rossi afirmó tener “el privilegio” de mantener una “excelente relación”, tanto con el presidente como la ex presidenta. “No tengo contradicciones entre mi kirchrinsmo, mi peronismo y mi frentetodismo. El presidente me apoya y me ha dado la posibilidad de llevar las iniciativas que yo creía necesarias en el marco de la política de Defensa y con Cristina tengo una relación de muchísimos años, con quien puedo hablar más tiempo ahora que no es presidenta, pero con ambos tengo una muy buena relación, estoy donde quiero estar”, concluyó.

Escuchar también la nota completa: