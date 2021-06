Mujeres de San Lorenzo denunciaron a un abusador telefónico

Dos sanlorencinas pidieron tener cuidado y estar alertas. Ambas denunciaron hechos de acoso telefónico por parte de una persona. A través de la aplicación WhatsApp se hace pasar por una amiga que cambió el número telefónico y procura engañar a mujeres de la ciudad y de la región.

“Te escribe y se hace pasar por una amiga. Creemos que obtiene los datos de Facebook. Y dice que ése es su nuevo número y que está vendiendo ropa interior, para luego pedirte fotos íntimas”, manifestó una de las denunciantes.

“Por lo que averigüé, a algunas les ofrece dinero. Yo lo descubrí al toque porque la amiga que eligió en mi caso, me estuvo mandando mensajes justo una hora antes. Le seguí un poco el juego, pero no llego a más”, señaló.

Otra sanlorencina relató que “hay un número con característica de Rosario y foto de perfil de un paisaje, haciéndose pasar por mí. Dice que es mi número nuevo, y ofrece venta de ropa interior. Yo no soy. El número de celular que tengo, lo tengo hace más de 10 años. Y en caso que lo cambie informaré a mi círculo íntimo”.

“Ayer (por el miércoles) me pasó lo mismo”, prosiguió la otra sanlorencina que resultó víctima de acoso telefónico. “Se hicieron pasar por una chica conocida y yo pensando que era ella mantuve una conversación. Se dirige a las mujeres de una manera bastante despectiva y ahí caí que no era la chica que yo conocía por que no es de hablar de esa manera”.

“Ahora el mismo número está mandando mensajes a mi nombre. ¡Tengan cuidado! Yo no soy, realmente tengo miedo que tenga intervenido mi teléfono porque está mandando a todos mis contactos de WhatsApp”, concluyó.