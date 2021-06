No frena la ola de robos en el centro de Santa Fe

La inseguridad continúa cobrándose víctimas en la ciudad de Santa Fe. En esta oportunidad, un nuevo robo ocurrió cerca de la peatonal, en una quiniela en San Jerónimo al 2400, casi esquina Tucumán.

Natalia, una de las empleadas, comentó que fue "el sábado a la tarde. Mi compañera estaba trabajando. Entró un hombre de unos 40 años entró a cara descubierta. La amenazó, se metía la mano en la campera como que tenía algo, pero mi compañera no pudo ver".

El delincuente le pidió plata. "Ella le dio la recaudación que no era mucho. No se quedó conforme y le pidió el celular. Dentro de todo estaba tranquilo, ella dice que no estaba alterado".

La entrevistada explicó que hicieron la denuncia en la Comisaría 1° y que en la zona y en el negocio hay cámaras, por lo que "quedó todo registrado".

"Es un momento horrible, actúan con impunidad, actúan sin horarios, no les importa nada", dijo por último.

