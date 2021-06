Mauricio Jortack: "En Santa Fe tenemos un enorme talento en lo audiovisual"

El artista santafesino, Mauricio Jortack, comentó cómo está atravesando la pandemia y cuáles son sus proyectos. A su vez, envió un mensaje de aliento a los productores y estudiantes de arte de Santa Fe.

El actor está radicado en Asunción, Paraguay. "Tuve la oportunidad de venir cuando trabaja con ShowMatch. Pero recién el 2017 cuando grabé la película 'Leal', me quedé más tiempo. Desde el 2018 ya me quedé acá. Trabajé en películas, trabajé en el armado creativo de un canal de noticias. Ahora estoy en un canal de música, que es maravilloso".

El entrevistado señaló para Cadena OH! que tuvo su programa de radio hasta diciembre y que ahora está dedicado a la producción, a lo audiovisual. "Estoy esperando la segunda película de "Pedro, Juan, dos caballeros", que hice con el humorista cordobés Yayo. A mí me tocó hacer un villano, no hay nada que ame más que hacer ficción y películas".

Para sorpresa de sus seguidores, hace tres años que no realiza imitaciones. "Siempre me gustó, me gusta jugar con los personajes. Pero antes tenía que atarme a los personajes, me pedían siempre lo mismo. Y fue una parte de autocrítica de que venía haciendo lo mismo. En el momento no tengo muchas ganas de hacer un Charly García si no es para hacer un homenaje. Pero porque no encontré nada que me diera placer, aunque hice imitaciones que me gustaron".

Pandemia y trabajo

Respecto a la situación sanitaria, admitió que tuvo que adaptarse. Sobre todo en un momento que la industria del cine en Paraguay está creciendo. "Desde el 2010 se animaron a producir un poco más", contó.

A pesar de la pandemia, para el artista es un momento de grandes posibilidades. "Tenemos la chance de exportar nuestro arte, están dadas las condiciones y las rutas abiertas. Antes teníamos que limitarnos a ciertas cosas. Pero los casting ahora los hacemos por WhatsApp. También estamos haciendo casting para España. Le da la posibilidad de un chico de Santa Fe mandar su video a producciones como las de Disney", señaló.

Por último, expresó "Quería dar un mensaje para todos los chicos que están produciendo, que no pierdan la motivación ni la curiosidad para agarrar su cámara, aprender a editar y a grabar sonido. Tenemos mucho talento para mostrar audiovisual. Necesitamos apoyo y también necesitamos movernos".

Escuchar también audio completo: