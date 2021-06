Fernando Gamboa: "Trataremos de ser lo más selectivos posibles porque no es cuestión de traer gran cantidad de jugadores"

Fernando Gamboa se encontró con buenas sensaciones tras la primera semana de trabaja como entrenador de Newell's. El Negro habló en Zapping Sport y afirmó que notó en los ojos de los jugadores el deseo de escucharlo para mejorar. Y apuntó a la recuperación de los principales referentes del grupo.

"Fue muy grato encontrarme con los jugadores. Tuvimos charlas grupales, individuales y después empezamos a trasladarles junto al cuerpo técnico la manera en que trabajamos, qué pretendemos, que buscamos", inició el DT.

Gamboa destacó que tratarán de conformar "un grupo unido, que tenga una buena comunión entre todos más allá de las edades, sabiendo que habrá igualdad de condiciones en el trato. Al ser entrenador tengo la potestad de poner al que considere, pero lo más importante es armar un grupo muy fuerte para sacar a los jugadores que yo considere para que nos represente".

"Noté claramente en la mirada de ellos que están con los oídos abiertos, que querían escuchar, que estaban interesados en conocer nuestra idea. Yo quiero que estén felices, contentos, que sepan que cada vez que se levantan se pondrán la camiseta de Newell's. Si te cambiás, si amás ser jugador de fútbol, si somos todos de la casa y te ponés el escudo de tu club, entonces no podés no estar feliz. Y entendieron claramente lo que les quería decir", añadió.

En cuanto a la búsqueda de refuerzos, manifestó: "Estamos viendo con Lucas, trataremos de ser lo más selectivos posibles porque no es cuestión de traer gran cantidad de jugadores. Ambos opinamos que tenemos futbolistas con mucha jerarquía para recuperar: el caso de Franco Escobar que casi no pudo jugar, o el de Santiago Gentiletti, que es un jugador importante".

"Y los que no están lesionados y uno puede evaluar que no estuvieron en el nivel, aunque para atrás yo no hablo, ya todos saben lo que buscamos de cada uno. Queremos que estén al 100 por 100 mental, física y futbolísticamente, que comulguen en la idea. Eso se dio en esta semana y nos queda tiempo por trabajar", remarcó.

También puso el foco en los referntes del grupo: "Quiero que Maxi, Nacho, Pablo (Pérez), Fer (Belluschi) y Cristian (Lema) estén en su máximo rendimiento. Para eso, hay que sentarse con el jugador y tener la humildad de preguntarle qué necesita, dónde se ve dentro de este sistema, dónde cree que va a ser más útil, cómo se siente. Y lo estamos haciendo de la manera más rápida posible, porque el torneo arranca y no te das cuenta".