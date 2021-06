Joaquín Laso: "Mi desafío es hacer las cosas bien"

"Estoy contento, con muchas ganas y expectativas como cada vez que uno llega a un club nuevo. Mi desafío es hacer las cosas bien", dijo el defensor -de último paso por Rosario Central- tras la revisión médica realizada en una clínica porteña antes de incorporarse a la entidad de Avellaneda.

"(Julio) Falcioni me conocía de antes, según me dijo, porque me quiso llevar a otros clubes en otras oportunidades. Hoy se dio la posibilidad, nos pusimos rápido de acuerdo y por eso se pudo concretar", continuó en diálogo con ESPN.

"El entrenador me demostró su interés y me comentó la idea que tiene para Independiente", reforzó Laso sobre la charla telefónica que mantuvo con Falcioni.

El exTigre, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, entre otros equipos, además reconoció que sigue al club de Avellaneda por su vínculo con algunos jugadores del plantel y destacó el planteo táctico de Julio Falcioni.

"Siempre lo sigo (a Independiente) porque tengo amigos en el plantel. Los equipos de Falcioni son duros para entrarle y además intentan lastimar, pero como en todo, hay que tener suerte", concluyó.

Laso, próximo a cumplir 31 años, volverá a Rosario para rescindir su contrato con el club "canalla" y regresará a Buenos Aires para ponerse a disposición del DT Julio Falcioni, en la pretemporada que el plantel del "rojo" lleva a cabo en el predio de Villa Domínico.