¿La megaferia de "La Salada" desembarca en la autopista Rosario-Córdoba?

Los promotores de "La Salada", la gigantesca feria bonaerense que comercializa indumentaria a muy bajo precio, abrirá una mega exposición en la autopista Rosario-Córdoba.

"Tenemos tres terrenos en vista. Dos en provincia de Córdoba y uno en la zona de Rosario. Y todos sobre la autopista. Vamos a ver cuál nos conviene y en cuanto lo definamos compramos el terreno y empezamos a instalar una sucursal", anunció el coordinador general de "La Salada", Jorge Castillo.

Aún no hay plazos previstos para comenzar las obras y tampoco la fecha para abrir. Para ello se deberá lograr "todas las habilitaciones locales y provinciales correspondientes", pero Castillo aclaró que quiere iniciar "cuanto antes".

"No tengo idea si será más fácil abrir en Santa Fe o en Córdoba. También dependerá de la exigencias de los municipios. Lo que yo si sé es que, como hicimos en Mendoza, lo que nos digan que tengamos que cumplir en materia de ordenazas, lo cumpliremos y punto", resaltó. "No creo que me prohíban. Me van a poner reglamentaciones y las cumpliré", dijo en diálogo con medios rosarinos.

Castillo comentó que no puede precisar la ubicación concreta, pero aclaró que "el proyecto se hará sí o sí" y a la brevedad. "Tengo que viajar a ver los terrenos. Al parecer una de las de Córdoba es la mejor, pero lo tengo que ver. Pero muy pronto estaremos por allá", manifestó Castillo. "Traeremos feriantes de otras localidades y saldremos a convocar feriantes de las dos provincias que quieran vender en nuestro paseo", prometió.