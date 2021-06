Se cumplen 53 años de la tragedia de la puerta 12

Ocurrió en el crepúsculo de una tarde invernal, un domingo 23 de junio de 1968, cuando River y Boca se enfrentaron en el gran clásico del fútbol argentino en el Club Atlético River Plate. Finalizado el partido, ocurrió la peor tragedia en la historia del fútbol argentino: 71 personas murieron al tratar de salir del estadio por la puerta 12, y hubo 113 heridos.

El encuentro terminó 0 a 0. Una multitud apresurada por salir a la calle de la puerta 12 se encontró con un obstáculo al final de las escaleras, que se cobró la vida de 71 hinchas Xeneizes. Cincuenta y tres años después, se sigue sin tener certeza de por qué esa salida no se encontraba liberada.

La tragedia de la puerta 12 ocurrió un 23 de junio de 1968 en el Estadio Monumental.

Existen varias versiones sobre lo acontecido. Hay quienes aseguran que las rejas metálicas no estaban totalmente abiertas y que la presión produjo un “tapón humano” que provocó el aplastamiento. Se dice que los molinetes de ingreso no habían sido retirados mientras otros acusan a River por no hacerse cargo de las responsabilidades.

A su vez se sospecha que la policía reprimía a los hinchas de Boca por cantar la marcha peronista durante el partido. Argentina se encontraba gobernada por la dictadura militar , la autodenominada Revolución Argentina, que prohibía cualquier tipo de expresión que evocara la figura de Perón. De ahí proviene el famoso canto de los hinchas Xeneizes pidiendo justicia: “No había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete”.

Sin embargo, a pesar de los diferentes testimonios, todos coincidieron en la escasa iluminación de la escalera que llevaba a la salida a la calle por la puerta 12. Esto sumado a la inexistencia de pasamanos y un suelo resbaladizo, convertía al túnel en una boca de lobo.

Diario La Nación informó sobre la las víctimas de la puerta 12.

Quienes estaban al frente de la multitud ni siquiera llegaban a tocar los últimos escalones y directamente salían eyectados al piso. Era tanto la presión humana que los hinchas quedaban flotando mientras avanzaban lentamente. El resultado: escaleras bañadas de sangre, muertes por asfixia y más de 100 heridos, de un promedio de 19 años de edad.

El país quedó conmocionado por la tragedia pero nunca se esclarecieron las causas. Se denunció a los miembros de River, cuyo presidente era Julián William Kent, por negligencia. El caso se cerró sin encontrar a los culpables de la puerta 12, que pasó a llamarse “puerta L” (la decimosegunda letra del abecedario).

