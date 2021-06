Franco Troyanski se iría al Atlas de México

El delantero Franco Troyanski, de último paso por San Lorenzo, se convertirá en las próximas horas en refuerzo del Atlas de México, equipo de la ciudad de Guadalajara y dirigido por el argentino Diego Cocca, según lo anticipó hoy la prensa mexicana.

Leer también: Jugador de Patronato recibió un llamado desde Unión

Troyanski, de 24 años, se desvinculó de San Lorenzo al término de la Copa de la Liga en donde jugó a préstamo ya que su pase pertenece a Unión de Santa Fe, a donde llegó proveniente de Olimpo de Bahía Blanca.

El delantero, que en los últimos días estuvo muy cerca de sumarse a Talleres de Córdoba, llegará a Atlas a préstamo por un año con opción de compra, aunque la cifra no trascendió, indicó el sitio mexicano Medio Tiempo.

Troyanski es el segundo refuerzo del equipo de Cocca tras la llegada del goleador colombiano Julián Quiñones proveniente de Tigres de la UANL.

Leer también: La agenda de amistosos para Unión

La lista

Atlas también cuenta con los delanteros argentinos Julio Furch (ex Olimpo, San Lorenzo, Arsenal y Belgrano) y Milton Caraglio (ex Rosario Central, Arsenal y Vélez) y con el defensor Martín Nervo (ex Arsenal y Huracán).