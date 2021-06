Feroz balacera extorsiva contra el dueño de una concesionaria de autos

La balacera extorsiva ocurrida en la madrugada de este miércoles en 6 de Diciembre al 7100 de la ciudad de Rosario, contra la casa del dueño de una concesionaria de autos, quedó filmada. En la previa, habían llamado pidiendo 60 mil dólares en concepto de “protección”.

En el video fueron captadas tres personas que pasan a pie, a cara descubierta y disparan contra el domicilio. Después del ataque mensajearon a uno de los hijos del empresario y le dijeron: “Ahí te dejé el regalo”.

Dos de los hijos del empresario señalaron que la amenaza “es totalmente descabellada” y aclararon que no tuvieron “problemas con nadie, ni una discusión”. “No sé de qué lugar puede venir esto. Conocen dónde vivimos nosotros y familiares. Tienen información fina”, comentó uno de los jóvenes.

Después de la balacera, un extorsionador mensajeó a uno de los hijos vía redes sociales: “Ahí te dejé el regalo. En 6 de Diciembre”. De acuerdo a la denuncia, el martes –día anterior al ataque– recibieron un llamado extorsivo donde exigían 60 mil dólares en concepto de “protección”.

“Esto te deja pensando. Uno no puede dejar de hacer su vida o de trabajar. Si no, con ese criterio, ante cada cosa que te piden se la tenés que dar. No podés ceder”, comentó una de las víctimas.