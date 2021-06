Pablo Pérez: "Le pedimos disculpas al hincha"

Pablo Pérez, volante derecho de Newell`s Old Boys, dijo hoy que le piden "disculpas al hincha", que no quieren "el mal para el club" y se hacen "cargo" por no haber tenido "el semestre" que querían.

Leer también: Fernando Gamboa pasó la escoba en Newell's

Tras perder el clásico como visitantes de Central, de quedar eliminados de la Copa Argentina por Sarmiento de Junín y de terminar últimos en el torneo local, en el semestre pasado, Pérez fue el primer referente del plantel profesional "rojinegro" que habló en una conferencia de prensa, tras la práctica matutina del plantel rojinegro.

En el Complejo Deportivo Jorge Griffa, del barrio rosarino Bella Vista, el exBoca e Independiente señaló que "no fue el semestre que deseábamos ni esperábamos para el club y lo sabemos bien porque somos responsables. Debemos trabajar mucho y no tengo dudas de que si tiramos todos juntos para el mismo lado, vamos a salir adelante".

Pérez, de 35 años, fue consultado sobre las elecciones del 25 de abril último, suspendidas por la pandemia. Al respecto, sostuvo que "hoy nadie más que (el vicepresidente segundo) Cristian (D'amico) quiere lo mejor para Newell's. Los dirigentes trabajan para el bien del club y nadie quiere que le vaya mal. Se pueden equivocar fuera de la cancha, como nosotros adentro, pero hay que unificar todo y tirar para adelante".

En ese sentido, el futbolista agregó que "ni el presidente que estuvo antes ni el que está ahora ni el que vendrá quieren que a Newell`s le vaya mal, ellos bajan una línea y nosotros tenemos que seguirla".