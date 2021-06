Canosa volvió a cargar contra Alberto Fernández y lo acusó de ver Playboy

Viviana Canosa no se cansa y tira una vez. Tira dos veces. Tira las veces que sea necesario. La periodista, una vez más, apuntó contra Alberto Fernández mientras realizaba el editorial de su programa Viviana con Vos (A24). La ex Intrusos aseguró, sin fundamentos expresos, que el presidente de la Nación en sus ratos libres consume pornografía.

Además, también disparó contra Juan Carr, el creador de Red Solidaria.

Todo aconteció en la emisión del último lunes del ciclo que lleva adelante la exintegrante del panel de Intrusos (América TV). Cuando finalizó un informe cargado de actualidad, la comunicadora comenzó con su descargo contra varias figuras, incluyendo a Mauricio Macri.

Leer también: Rial le apuntó a Viviana Canosa por su posición antivacuna y ella retrucó

“La calle está llena de pobres, cada día vemos más gente hambreada… Me sigo preguntando dónde c... está Juan Carr. Seguro está calentito al lado de la estufa, poniendo el c..., porque con la gente no está”, lanzó inicialmente Canosa.

Y luego continuó: “Por favor le pido al gobierno que dejen de dar planes, que le de trabajo a la gente. Macri pone Netflix y Alberto pone Playboy TV”.

Los dichos de la expareja de Alejandro Borensztein vinculados al referente de Juntos por el Cambio hacen alusión a lo sucedido en el programa que conduce Juana Viale, Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece). En ese sentido, el expresidente señaló en diálogo con la nieta de La Chiqui que cuando se encontraba desarrollando el cargo de Jefe de Estado cortaba con sus tareas a las 19.00 hs para darle espacio a la recreación.

Fuente: Exitoina