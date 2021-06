Coronavirus: comenzó la vacunación en centros de salud santafesinos

En la Región Santa Fe comenzó esta estrategia luego de realizar un rastrillaje y convocar a personas entre 18 años y 59 con comorbilidades que no estaban inscritas en la página web.

“Es un día muy importante ya que podremos disponer de vacunas en 11 centros de salud debido a la logística que estamos desarrollando”, explicó el secretario de Salud y agregó: “Esta estrategia puede realizarse por la cantidad de dosis de vacunas que han ingresado”.

Para ello “se han convocado a las personas que son pacientes de los centros de salud, con comorbilidades entre 18 y 59 años pero que no han tenido la posibilidad de registrarse vía web, ya sea por falta de conectividad o porque no han tenido algún familiar que lo haya realizado. Se trata de una búsqueda activa que marca una etapa más en el objetivo, que consiste en que cada santafesino y santafesina cuente con la vacuna tan esperada frente a esta segunda ola que tiene un impacto muy alto, no solo a nivel país sino a nivel mundial”, especificó Jorge Prieto.

Los turnos diarios

Tanto Jorge Prieto como Rodolfo Rosselli aclararon que los horarios dependen de la “atención médica porque la vacunación es un acto médico por lo que se va a notificar por centro de salud, cada persona es notificada por una llamada telefónica o un mensaje de texto y e-mail si lo han dejado registrado”.

Centros de Salud habilitados para vacunas de prevención de Covid

Rodolfo Roselli destacó “el rastrillaje de la población objetivo. Se colocan entre 25 y 50 dosis por día por centro de salud”, distribuidos estratégicamente en la ciudad: Barrio Centenario, Chalet, Evita, Barranquitas, Villa hipódromo, Juventud Norte, Yapeyú, Acería, Pompeya, Altos Del Valle y Alto verde.