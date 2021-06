Carolina Losada: "Se robaron vacunas, plata y nos están robando las ganas"

A un mes del cierre de listas para las próximas elecciones legislativas, la interna en Juntos por el Cambio arde y ya tiene al menos 4 listas que se disputarán un lugar en los comicios generales.

Una de ellas es la integrada por el binomio Mario Barletta - Carolina Losada. Al respecto, la periodista reconoció ponderó la importancia del proceso electoral. "Estamos a 7 diputados de ser Venezuela", dijo.

En diálogo con Cadena OH, la precandidata a senadora nacional por Santa Fe reconoció: "Meterme en política yo lo veía cómo algo que no fue tan sorprendente, en mi casa de habla de política. Siempre pensé en dar este paso en un futuro. Esto es una decisión familiar, no hay manera de tomar una proceder con esto sola. La familia para mi es muy importante, somos muy unidos".

"Yo estaba en mi mejor momento respecto a mi carrera, pero veía que todo alrededor estaba mal. Entonces, si bien creo que el periodismo es importantísimo, creo que la verdadera herramienta para cambiar la realidad es la política. Estoy muy convencida de lo que estoy haciendo, me veo con probabilidades de ganar la interna", añadió al respecto.

Contra el kirchnerismo

Carolina Losada participará en una de las listas opositoras que intentarán coartar con el triunfo que añora el Frente de Todos en la próximas elecciones legislativas. Por ello, la periodista admitió que "lo comicios son definitorios, si el oficialismo logra tener quorum propio en ambas cámaras van a poder utilizar al congreso de la nación para hacer lo que quieran".

"Nos robaron plata, las vacunas, y nos están robando las ganas"

"Lo que pasa con la pobreza, hacia donde nos están llevando hace que a mi me pase lo que le pasa a muchos amigos. Muchos me escriben que se están yendo del país. Nos robaron plata, las vacunas, y nos están robando las ganas. Eso es lo que tenemos que frenar de todas formas", sentenció.

Finalmente, respecto a su decisión para candidatearse dijo: "Esta propuesta viene de mi hermana, una militante radical, y de gente en quien ella confía. Trabaja desde hace muchos años junto a Julián Galdeano, tuvimos un zoom con militantes de distintos departamentos. Estamos charlando con mucha gente, con Mario Barletta y Anita Martínez por ejemplo".

