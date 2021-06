El ganador de MasterChef Celebrity 2 se conocerá hoy: Dalmau vs. Barbarossa

Este miércoles 23 de junio, por la noche, Telefe puso al aire la primera parte de la gran final de MasterChef Celebity Argentina 2. Finalmente, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa realizaron su último desafío, y este jueves 24 se conocerá el nombre del ganador del reality culinario conducido por Santiago del Moro.

Antes de comenzar el desafío, los finalistas se vieron cara a cara y se dedicaron sentidas palabras. “Te amo. Sos mas que una tía, una madre. Me cuidaste, te amo. Para mí, ya ganamos los dos”, señaló Gastón. “Te amo, te quiero, nos reímos y lloramos desde que llegamos a la mañana. Sos un sol, te convertiste en una persona paciente. Vos creciste un montón. Para mi que algo tomó... Sos genial”, le dijo Georgina antes de chocar los puños y empezar con la gran noche que los puso como contrincantes.

En la entrevista posterior, el actor aseguró: "Honestamente no me importa quien gana". Minutos después, aparecieron sus seres querido y los participantes de la temporada que fueron eliminados para darles apoyo en vivo. Además, se sumaron las finalistas de la primera temporada de MasterChef Celebrity: Claudia La Tata Villafañe y Analía Franchín, quienes les dieron sus tips para afrontar la gala final.

El jurado, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato Di Santis, vestidos de gala anunciaron los pasos a seguir.

"Hoy no hay sorpresas. No hay mercado extremo ni cajas misteriosas ni chicharras. Hoy son dos cocineros que prepararon un menú de tres pasos en un duelo que nos tienen que sorprender con sus sabores y su pasión”, dijo Martitegui. “Lo que no cambia es la presión del tiempo: Tendrán 90 minutos para cocinar tres platos con los que se tendrán que lucir”, agregó Donato. “Van a tener tres minutos para ir al mercado y preparar los tres maravillosos platos. Pero tengo una buena noticia: el mercado va a estar abierto los 90 minutos de competencia”, agregó Betular.

Georgina eligió menú de salmorejo blanco de uvas y almendras, un solomillo de tierra y mar como plato principal, y una natilla al vinagre de postre. Por su parte, Gastón optó por un carpaccio de langostinos con emulsión de tomate, tartar de palta y pickles de sandía como entrada; un abadejo con croute de pistacho, salsa de cítricos y crema de hinojos de plato principal y una pavlova con curd de limón y frutos rojos.

