Con una leve disminución de contagios, Santa Fe debe reforzar la prevención

Consultado sobre el panorama actual y en base a ello, cómo podría modificarse el escenario sanitario en materia de restricciones, el vicedirector del Hospital Cullen de Santa Fe, Hernán Malattini, advirtió: "Bajó muy poco el nivel de ocupación de camas críticas, entonces no abriría tantas cosas porque el porcentaje de ocupación es del 95 por ciento", dijo y explicó que los resultados de las medidas que se tomen hoy tienen un impacto en 10 a 15 días.

Luego, sobre el tema presencialidad escolar, el profesional observó: "Con la presencialidad mucho no aumentan los contagios pero todo lo que aumente la movilidad hace pensar que en 10 a 15 días tendremos las repercusiones".

Según el entrevistado, "Este virus no nos da respiro. Hoy hablábamos con la gente del Comité de las nuevas apariciones de variantes, Delta, Delta Plus también. Estamos intentando tener una previsión para estar a la altura de las circunstancias. Desde el Hospital se han hecho las transformaciones, se ha adecuado al personal y se pudo llegar a este punto de trabajo. Más no podemos hacer", destacó.

Respecto al hospital de campaña, Malattini afirmó que lo pensaron como medida extrema y proyectaron que tendría mayor utilidad, "pero no fue tanta como lo que ha brindado". Se armó para un máximo de 40 pacientes, pero se modificó el tipo de camas a utilizar y hay disponibilidad para 34 personas. "Estamos con alto número de ocupación, siempre con pacientes de tipo no COVID y de patologías mixtas en este espacio", aclaró.

Vacunación y ocupación de camas

Si bien aclaró que el plan de vacunación no depende del hospital Cullen, Malattini destacó que el proceso "se fue intensificando y es uno de los puntos donde toda la salud pública pone la esperanza".

En términos generales, la ocupación de camas del área crítica de coronavirus es del 95 por ciento, y del sector no crítico, del 85 por ciento. En el área no COVID del hospital, hay un 90 por ciento de ocupación.

"Nosotros tuvimos, ya desde la semana pasada, menor números de internaciones y de ocupación. Quedamos en una meseta, pero es alta. Si volvemos a tener un repunte en el número de internados vamos a estar cerca de las capacidades máximas del hospital", dijo por último el vicedirector del Cullen.

