Cómo es el comportamiento de los peces con la bajante del río

La bajante del Río Paraná se profundiza día a día en la región. Este jueves al mediodía el nivel en la ciudad de Santa Fe sufrió otro descenso. De acuerdo a los datos que aportó Prefectura Naval Argentina, este jueves midió 27 cm en el hidrómetro ubicado en el puerto de la capital santafesina.

"El tema de los peces tiene muchas aristas, una de ellas es la bajante que en definitiva no es la mas importante. No es desconocido para las poblaciones de peces que el río periódicamente tiene esta bajante importante", reconoció el ictiólogo Norberto Oldani en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El especialista dijo que "la otra cuestión es la ecología, de cómo viven los peces en estos ecosistemas, cómo han evolucionado. Y otro problema es la pesca, que produce impactos ambientales severísimos. No pretendamos solucionar con respuestas ecológicas, biológicas o de comportamiento de los peces, problemas políticos o sociales que le pertenecen a las personas".

"Los peces dan respuestas de comportamiento o conservación de acuerdo a las condiciones ambientales que presenta el río. Obviamente que se mueven entre márgenes de temperatura, velocidad de corriente, abundancia. Y todo esto confluye para que haya reproducción exitosa y conservación de peces. Si el río había pasado por situaciones parecidas o peores a las actuales, los peces están adaptados", explicó Oldani.

Por último, el entrevistado de Cadena OH! puntualizó en que "ahora que baja el nivel hidrométrico y la temperatura, los peces pueden morir porque el agua es muy fría. Los hace vulnerables, lo que no quiere decir que se extingan. Va haber impacto ambiental, pérdida de reproducción, pero las poblaciones no se van a extinguir. Esto es conocido para el sistema".

