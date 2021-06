Aprobaron la creación del Consejo Provincial para monitorear el plan de vacunación

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley que propone crear un Consejo Provincial que asesore y monitoree al gobierno en el plan de vacunación que viene llevando adelante. La iniciativa busca ordenar el proceso y hacerlo completamente público y transparente. "Los casos que se conocieron en las últimas semanas sobre vacunados vip llevaron mucha preocupación a toda la población que necesita rigurosidad en este momento tan delicado", dijo Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.

"A diez días de la reunión con el Ministro de Gobierno, seguimos sin conocer quiénes fueron los funcionarios responsables de habilitar la vacunación a personas que no debían ser vacunadas en un momento donde sólo se aplicaban dosis al personal de salud. Por eso creemos muy necesario que haya un grupo externo de asesores al gobierno que acompañe, ordene y monitoree lo que ocurre alrededor de este proceso", explicó el diputado. "No podemos permitir que amigos del poder accedan a las vacunas de forma privilegiada y no se haga nada al respecto. Se necesita decisión política", aseveró.

El proyecto de ley propone la creación del Consejo Provincial para la Campaña de Vacunación contra COVID-19, integrado por miembros del Ministerio de Salud, de la comunidad científica, expertos en inmunizaciones, Universidades Nacionales, Colegios de Médicos, Colegios de Farmacéuticos, Enfermeros, Comisiones de Salud de Diputados y Diputadas, Senadoras y Senadores, y Defensoría del Pueblo.

"Entendemos que todavía hay un gran desafío por delante. La Ministra de Salud de la Nación hoy declaró que está buscando 'consenso técnico' para combinar vacunas ante la faltante de las segundas dosis de Sputnik para poder completar el esquema de vacunación y hacer frente a la variante Delta. Entonces, evidentemente faltan muchas cosas por verse y es necesario estar preparados y bien asesorados", dijo.

"Debemos pensar en el largo plazo. Hoy Santa Fe viene bastante detrás de otras provincia respecto a la aplicación de las segundas dosis. Debemos tener en cuenta que, posiblemente, sea una enfermedad que nos acompañe durante varios años y otras campañas de vacunación masiva serán necesarias", agregó Blanco.

El diputado recordó que este mismo proyecto fue presentado a Roberto Sukerman en una reunión que tuvieron junto al bloque socialista el pasado 24 de febrero. "Para ese entonces, las irregularidades ya habían sucedido y el gobierno perdió mucho tiempo en investigar esto por no dejarse asesorar. Si no era por las denuncias de los trabajadores, nunca nos hubiésemos enterado", expresó.

"También hay una gran preocupación sobre la inequidad en el reparto de dosis entre los diferentes departamentos. El sistema de salud no puede quedar fragmentado en este momento. Se debe trabajar en conjunto para poder llevar transparencia y renovar la confianza en la población pero para eso se necesita decisión política", agregó.

"Es una propuesta para poner a Santa Fe donde se merece, que es en un marco de absoluta confianza. Además, necesitamos conocer más sobre la llegada de las segundas dosis y el anuncio de la compra de vacunas por parte de la provincia que, hasta el momento, es solo eso", aclaró el diputado. "¿Cuál es el probable cronograma de entrega? ¿La gestión se realizó vía Nación y en conjunto con otras provincias? ¿Cuál será su costo? Son preguntas que necesitan respuesta también", finalizó.