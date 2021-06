Mar Tarrés le contestó sin filtro a Morena Rial: "Es una chanta"

Sin vueltas y con la sinceridad que la caracteriza, Morena Rial charló con LAM (eltrece) y fulminó a Mar Tarrés. Además de acusar a la participante de La Academia (eltrece) de hacer "apología de la gordura", contó que tiempo atrás habían quedado en comenzar un proyecto juntas. Sin embargo, la joven no pudo concretarlo porque no estaba bien de salud pero que igualmente no le llamaba la atención.

Muy enojada, Mar le contestó con todo y aclaró que en realidad More le habría insistido para tener juntas un proyecto de indumentaria. Además, la trató de "chanta". "Con respecto a la tienda, ella fue la que me buscó. Tengo los mensajes hasta el día de hoy guardados, me rogaba para que lo hiciéramos. Me pareció una chanta. Me dijo que ponga toda la plata. Tenía que poner la ropa, el local, pagar los sueldos", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Leer también: More Rial criticó a Mar Tarrés por su "apología de la gordura"

Y dio más detalles sobre el supuesto acuerdo comercial que le habría propuesto Morena: "Yo tenía que poner toda la inversión y me salió con que su abogado le dijo que la mitad de la facturación era para ella. Si yo estoy poniendo todo, vos podés llevarte un porcentaje de la ganancia, no de la facturación. Acá hay que pagar muchísimas cosas, no es solamente comprar la mercadería".

En esa misma línea, sumó que en aquel entonces se comunicó con Jorge Rial para contarle la situación y reveló la advertencia que le habría hecho el conductor. "Hablé con Jorge, con su papá, era un momento donde ella estaba mal. Yo le dije que parara de hablar de su papá. Le mandé un mensaje a Jorge y me dijo que no se iba a hacer cargo de ninguna cagada que se mandara su hija... Ella tenía 19 años en ese momento. Ella no tiene idea del negocio. Contabilidad se la llevó a marzo, yo pasé por la Universidad", dijo, picante.

Leer también: Mar Tarrés, acusada de antisemita y ¿transfóbica?

Además, aprovechó su descargo para aclarar que no hace "apología de la gordura". "La gente que me sigue sabe que no hacemos apología de la obesidad, trabajamos para aceptar la diversidad de los cuerpos... No decimos que está bien ser gordo. No está informada esta chica", sentenció, fastidiosa.

Fuente: Ciudad Magazine