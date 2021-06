Gabriel Compagnucci quedó cerca de ser refuerzo de Newell's

Newell's está cerca de cerrar un refuerzo para el plantel de Fernando Gamboa: Gabriel Compagnucci. El futbolista, que se desempeña como lateral o volante por la derecha, tiene acordada de palabra su llegada a la Lepra y sólo resta su salida de Tigre.

Leer también: El clima político en Newell's sigue "caliente"

Según conto Rosario3, Compagnucci es cordobés (Monte Buey), tiene 29 años, debutó en Sportivo Belgrano y pasó por Almagro, Unión y Patronato antes de arribar al equipo de Victoria. Gamboa lo piensa como alternativa para Franco Escobar en el puesto de lateral derecho, aunque puede jugar más adelante.

En cuanto al resto de las negociaciones, siguen las charlas con Lucas Orban, defensor de Racing que fue ofrecido y al que no descartan, sobre todo sabiendo que Yonatan Cabral no jugará más en la Lepra (se define si cobrará todo el contrato o no) y Santiago Gentiletti está lesionado.

Otros nombres

Los delanteros apuntados son dos: Juan Garro y Lucas Melano. Con Garro estaba todo acordado de palabra, pero se desgarró y eso pone en jaque la transferencia. A Melano (al que Newell's ya tuvo apuntado pero se lo sopló San Lorenzo) lo dirigió Lucas Bernardi en Belgrano de Córdoba y no tiene continuidad en San Lorenzo.