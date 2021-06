Ciberdelitos, esas conductas ilegales de las que somos vulnerables

Los ciberdelitos son conductas ilegales realizadas por delincuentes mediante dispositivos electrónicos y redes informáticas. Se trata de estafas, robo de datos personales, de información comercial estratégica, robo de identidad, fraudes informáticos, etcétera.

En diálogo con SIN MORDAZA TV, María Soledad Martínez, especialista en ciberdelitos, explicó que en Argentina "los ciberdelitos que tenemos tipificados son el grooming, que es cuando un mayor de edad acosa sexualmente a un menor a través de canales digitales; la tenencia de material relacionado con la explotación sexual infantil; las estafas, producidas también por un canal digital; y la suplantación de identidad".

En cuanto a este último caso, señaló que "nos pueden copiar el DNI, falsificar la firma, clonar las tarjetas de crédito, contratar servicios de empresas de telefonía, duplicar la tarjeta SIM o suplantar la identidad a través del correo electrónico".

Asimismo, Martínez hizo hincapié en aquella información personal que nos pueden robar y brindó detalles sobre los medios que pueden utilizarse para su propagación. "Datos personales, información financiera y credenciales de acceso", son datos que pueden ser difundidos mediante "correos electrónicos, redes sociales, SMS/MMS, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas", entre otros mecanismos.

"Cuando hablamos de ciberdelitos podemos tener a la víctima en un país, al victimario en otro y la evidencia digital en otro país diferente", explicó la especialista.

Por último, la especialista recomendó "no ingresar a links que no sepamos su contenido, utilizar contraseñas seguras, no usar la misma contraseña para todo y, principalmente, estar atentos a la información que brindamos".

