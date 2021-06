El "Kily" González: "A la Comisión Directiva le di un límite de tiempo para la llegada de los refuerzos"

El entrenador de Rosario Central Cristian González se mostró decidido a sostener la base de jugadores que terminó el semestre con buen rendimiento y resultados, aunque auguró por una pronta llegada de refuerzos. "Nuestro desafío es recuperar nuestra forma, la que terminamos el torneo anterior con énfasis en lo físico. Se han ido jugadores importantes en un plantel de muchos chicos pero la situación del club nos lleva a estas decisiones. Necesitamos que vengan jugadores que sumen jerarquía”, al tiempo que advirtió: "A la Comisión Directiva y al manager les di un límite de tiempo para la llegada de esos refuerzos”.

En charla con el programa Sello de fútbol que se emite por Somos Rosario, el orientador táctico confirmó el interés por Cristian Vega, Gastón Togni, Franco Calderón y Pablo Magnín. "Los nombres son más o menos esos, algunos con más o experiencia que otro. Buscamos que nos sumen muchas cosas. Sabemos de las expectativas de la gente y tenemos que hacer el esfuerzo como club. Nos juega en contra el presupuesto, pero sobre todo la moneda, damos mucha ventaja en el mercado”, al tiempo que dejó un enigmático sobre un futbolista al que está siguiendo. "Tengo un apuntado. Es importante que nos llene en todo sentido y que tenga hambre. Es de primera y extranjero. País limítrofe. Veremos cómo avanza el tema”, afirmó.

En torno a una hipotética salida de algún futbolista mas, González certificó los sondeos que la institución recibe por algunas de sus promesas. "Por Martinez Dupuy hay rumores fuertes y reales. Lo puedo asegurar. Me preguntan mucho y me llena de orgullo. También, somos conscientes de que no podemos dejar ir cuatro o cinco jugadores porque no podemos jugar con el sentimiento de nuestra gente”, aunque aseguró: "El club está mejorando económicamente porque decidimos apostar por esto. A la vez, no queremos que se vaya nadie”.

Con info de TyC Sports