Triste radiografía del sistema carcelario

En la tarde del domingo, poco después de las 17, al menos ocho detenidos se escaparon del penal de Piñero, en una de las fugas penitenciarias más osadas de la historia reciente. El escape fue registrado por un detenido desde su celda, filmado en video y viralizado por WhatsApp. Hasta la tarde de este lunes, 3 de los evadidos fueron recapturados.

"Los que se han escapado -en su mayoría- son sicarios. Hubo connivencia con grupos de guardicárceles, porque todos los movimientos venían preparándose desde hace muchos días. El ataque a una cárcel de manera armada es una falta respeto a la autoridad, es decir que hay una sensación de dominio de la delincuencia sobre las autoridades", analizó Luis Beldi, periodista especializado en el sistema carcelario argentino, en diálogo con el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

En consonancia, dijo que para que el ataque suceda "tiene que haber connivencia del poder político, o por lo menos negligencia. Cuando ves una mano fuerte dirigiendo la seguridad, los jefes narcos van a la cárcel, no los perejiles".

"En Santa Fe me preocupa que el ministro de Seguridad, el de Justicia, no tengan poder; sean novatos. Estamos ante un problema gravísimo que necesita lo mejor de cada lugar", opinó Beldi.

El especialista, reveló que "es bajísimo el porcentaje de presos que pueden reinsertarse en la sociedad; diría que casi nulo. La cárcel no reinserta, dejó de ser lo que era el siglo pasado. Nueva Zelanda es el país que mas reinserta con un 30 por ciento y Argentina 2 por ciento".

"Atacar la fabrica de presos"

Este término, según el periodista, apunta a "atacar la pobreza, el desempleo, acabar con los subsidios. Nuestro sistema está basado en una democracia que se gana con el voto del pobre, entonces cuantos mas pobres tengan, mas posibilidad tiene el partido que crea pobres de ganar las elecciones".

Para Beldi, el sistema es tan perverso "que los dirigentes de los pobres, tienen cargos políticos, son diputados y viven de la pobreza. El día que se les acaben los pobres, se le acaba el negocio".

Hiperpoblación

"Las cárceles son infrahumanas -subrayó Beldi-. Se han habilitado alcaidías, hay presos en comisarías, en lugares donde es fácil escapar; y hay presos que no lo están porque no hay lugar donde ponerlos. Hay jueces que largan presos para evitar la superpoblación. Y nadie habla de construir cáceles porque no da popularidad. Y un preso a la sociedad le cuesta entre 50 y 60 mil pesos por mes".

Por último, el periodista indico: "Si la clase política y jueces fueran honestos y se aplicara la ley, al problema lo tenés solucionado. El sicario se ha convertido en una industria en la provincia de Santa Fe. La pandemia ha cambiado un poco las reglas del juego, pero no han perdido poder los narcos. Están instalados en Nordelta, en los barrios mas caros".

