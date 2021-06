Se sorteará este martes el fixture del nuevo torneo de la Liga Profesional

De cara a lo que será la nueva temporada del fútbol local, la Liga Profesional de Fútbol se prepara para lo que será el sorteo del nuevo campeonato con un formato distinto al de la última competición y varios detalles que buscan hacer más atractivo el certamen. A continuación, todos los detalles que tenés que saber del torneo que comenzará después de la Copa América.

Leer también: Argentina goleó a Bolivia con dos goles de Messi

El sorteo en sí se llevará a cabo este martes desde las 17 en Puerto Madero. Allí, con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se procederá a sortear los cruces de lo que será el nuevo certamen local. Por lo pronto, no se indicó si será televisado o directamente se publicará el fixture completo una vez terminado el sorteo.

El nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol, con un retorno al formato tradicional

Después de lo que fue el último campeonato local, que contó con el sistema de división en dos zonas y playoffs para conocer al campeón, la idea es regresar a las fuentes otra vez y emplear el conocido sistema de liga y todos contra todos.

Así, atrás quedarán las zonas y los playoffs para dar lugar al tradicional sistema a una sola rueda, con 25 fechas y muy similar a lo que fue la última Superliga, en la temporada 2019/2020.

En cuanto a la fecha de inicio, se especula que seré el 16 de julio, con la Copa América 2021 ya finalizada y justo antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su finalización, en tanto, será en diciembre, por lo que tendrá varias fechas entre semana para llegar a tiempo.

Vuelven los promedios a la Liga Profesional de Fútbol, pero no habrán descensos

Así como sucedió en la Copa Liga Profesional, el nuevo torneo no contará con descensos, aunque los puntos sí se tendrán en cuenta a los efectos de los promedios. Éstos últimos definirán a los equipos que quedarán relegados recién al final de la temporada 2022. Eso sí, los puntos que se sumaron en la Copa Diego Maradona no serán tenidos en cuenta.

Con el retorno al formato de liga y de todos contra todos, la idea es invertir las localías en base a lo que fue la última competición. Así, el Superclásico entre River y Boca regresará al Monumental, estadio en el que no se enfrentan desde 2019, cuando igualaron 0-0.

El VAR, la gran novedad de la Liga Profesional de Fútbol

Una de las grandes innovaciones que presentará el nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol será la implementación de la asistencia arbitral por video en la competición.

Desde el año pasado, se construye en el predio de Ezeiza un edificio de 900 metros cuadrados con siete salas VOR (sigla de video operations room) y posibilidad de agregar siete más en un piso superior. Sin embargo, como la obra tiene para varios meses más, por ahora estarán en uso entre tres y cinco montadas en el lateral de forma provisoria.

La mecánica del funcionamiento del sistema será el envío instantáneo de las imágenes desde los estadios al centro de Ezeiza, donde serán monitoreadas por operadores de video con comunicación con los árbitros en cancha.

Otro de los problemas de implementación, la falta de fibra óptica en algunos estadios del país, serán subsanados con la irrupción de VOR móviles en camionetas que recibirán y procesarán las imágenes.

Con info de TyC Sports