Aseguraron el arribo del segundo componente de Sputnik-V a la provincia

Esta mañana en una conferencia de prensa desarrollada en el Cemafe (Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe), Jorge Prieto, secretario de Salud de la Provincia, se refirió a la incertidumbre que le genera a aquellos santafesinos que recibicieron su primera dosis de Sputnik V, pero que tras haber transcurrido los tres meses para completar la inmunización, no recibieron el segundo componente.

“Estamos esperando el avión que ya despegó hacia Rusia para traer primeras y segundas dosis. Hasta que el avión no arribe a Argentina no podemos precisar cuánto es el número de vacunas, pero sí sabemos que ingresará el segundo componente”, afirmó Prieto en el móvil de Cadena OH!

También se lo consultó acerca de la posibilidad de combinar distintas vacunas para completar la inmunización: “Se están realizando estudios, Argentina por ahora continúa con el mismo plan federal de vacunación de primera y segunda dosis, pero sin dudas que si hay que hacer alguna trazabilidad en lo que hace a la seguridad de las vacunas, y teniendo en cuenta que el componente viral de alguna de las vacunas puede ser reemplazable, como han experimentado algunos otros países”.

En esta línea, Prieto comentó acerca de esta combinación de distintas vacunas que “lo que manifiestan los expertos tiene que ver con el tipo de componente de la vacuna. Si nosotros tenemos en cuenta las posibles vacunas a intercambiar, los adenovirus y las espículas, que son las proteínas que se insertan para tratar de simular el proceso inmunológico en cada uno de los adenovirus, tenemos, por ejemplo, que la vacuna CanSino podría tener el mismo componente viral, con la misma respuesta inmunogénica del segundo componente de Sputnik”.

Ritmo de vacunación y variante Delta

El secretario de Salud destacó que “hoy es un día histórico. Es la primera vez que en un día tenemos 41.600 turnos asignados, creo que es un récord y es gratificante”. Al mismo tiempo señaló la importancia de tener en el menor tiempo posible un gran porcentaje de población vacuna, ante el alerta de la variante Delta que ya confirmó tres casos en el país, pero que fueron aislados.

“La variante Delta preocupa y ocupa de tal forma que tenemos que tratar de retrasar su ingreso al país, porque no vamos a poder evitar su ingreso. Por eso se está trabajando de forma operativa con lo que es Migración y esta tarde vamos a tener una reunión precisa en virtud de esta limitación del ingreso de personas al país, y para trazar cuál va a ser la estrategia dado que entre el 40 y 45 % de los que ingresan no cumplen con la cuarentena obligatoria”, sostuvo el funcionario.

